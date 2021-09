D66 Breda maakt zich zorgen over toekomstige voorraad studentenkamers

BREDA - D66 Breda gaat zich volgens lijsttrekker Bart Lauwen er hard voor maken dat in Breda voldoende studentenkamers/studio’s zijn voor onze studenten. Uit een recent artikel van de NOS is gebleken dat er een groot potentieel tekort aan studentenhuisvesting dreigt de komende studiejaren, mede door een verwachte toeloop van internationale studenten die in Nederland studeren.

Het landelijke tekort aan studentenkamers kan de komende jaren volgens het onderzoek van de NOS verdubbelen naar 50.000 kamers. Lauwen is namens D66 Breda benieuwd of het college zicht heeft op de Bredase prognoses en of zij met de Bredase onderwijsinstellingen in gesprek zijn om voor de student in Breda te voorzien in voldoende woningen. “Studenten horen bij Breda, het zijn de toekomstige werknemers en werkgevers van onze regio. Een fatsoenlijke kamer of studio mag dan niet ontbreken”, vindt hij.

Deze raadsperiode is volgens de lijstrekker veel gesproken in de raad over de woningopgave. “Echter een groep wordt nog niet vaak benoemd, dit zijn de studenten en jongeren.” Daarom stelde hij raadsvragen over hoe het in Breda staat met de beschikbaarheid van woonruimte voor studenten. Met de krapte op de woningmarkt vraagt dat volgens hem om anders te durven denken over woonruimte voor studenten.

“Laat daarbij ook opgemerkt zijn dat veel studenten en jongeren niet allemaal behoefte hebben aan enorm veel woonruimte. Zo verscheen er enige tijd terug er een artikel in de Volkskrant waarin werd vermeld dat de gemeente Deventer op zoek gaat naar snel te transformeren woonruimte voor jongeren en studenten. Daarbij viel hun oog ook op eventuele om te transformeren in onbruik geraakte garageboxen.”

Omdat de nood momenteel zo hoog is volgens Lauwens, zijn creatieve oplossingen juist nu ook van belang. “Veelal wat oudere garageboxen zijn niet meer geschikt voor de auto’s van vandaag de dag en zouden dus prima geschikt kunnen zijn om kleine woningen van te maken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat niet alle garageboxen zullen geschikt blijken, vandaar ook dat we als stad eerst moeten inventariseren, in overleg en samenspraak met woningbouwcorporaties en particulieren.”

“Alle beetjes helpen, zo ook deze creatieve manier, maar structureel meer aandacht en woningen voor studenten en starters blijven nodig, als partij zetten we ons hier hard voor in, niet alleen in Breda, maar juist ook in Den Haag”, aldus Lauwen