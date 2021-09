Bredase Bart Verbruggen (19) maakt kans op debuut in Jong Oranje

BREDA - De Bredase doelman Bart Verbruggen (Anderlecht) maakt een goede kans om volgende week dinsdag zijn officiële debuut voor Jong Oranje te maken. Door het wegvallen van de geblesseerde Jay Gorter (Jong Ajax), lijkt de Bredanaar door te schuiven naar de plek onder de lat tegen Jong Moldavië.

Bart Verbruggen begon zijn carrière bij de Bredase amateurclub WDS’19, waarna hij terecht kwam in de jeugdopleiding van NAC. Begin vorig jaar maakte hij de overstap naar de Belgische topclub Anderlecht, waar hij in mei zijn debuut mocht maken in de hoofdmacht.

Jong Oranje

Voor het eerst zit Verbruggen bij de selectie van Jong Oranje. Eerder was hij al wel actief in de jongere leeftijdscategorieën van Oranje. Met Jay Gorter (Ajax) en Fabian de Keijzer (FC Utrecht) als mede-doelmannen in de selectie van Jong Oranje, leek Verbruggen al de tweede man te zijn in de selectie van bondscoach Erwin van der Looi. Mocht Verbruggen nu, door het wegvallen van de geblesseerde Gorter, eerste keus worden zal hij volgende week dinsdag tegen Jong Moldavië zijn debuut maken.

Jong Oranje trapt aankomende dinsdag om 18:45 af op de Adelaarshorst voor de wedstrijd tegen de Moldaviërs.