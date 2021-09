SP Breda: Parkeren blijft een hoofdpijndossier

BREDA - De SP-fractie van Breda is ontstemt over het parkeerbeleid binnen de stad. Dit gaat dan met name om het niet inwilligen van bezwaar van ‘onterechte’ parkeerboetes. Iets wat volgens jurisprudentie zou moeten, maar wat niet altijd gebeurd.

Het is een nieuw politiek jaar, maar het zit opnieuw vol met vragen over betaald parkeren stelt de SP-fractie in Breda. ‘’Wij zouden ook liever zien dat het een keer over iets anders kan gaan dan dit hoofdpijndossier, maar helaas’’, stelt Raadslid SP Breda, Dirk Uijl.

‘’Recent zijn wij benaderd door een inwoner uit Breda die weer een nieuwe, zeer knullige afwijzing op het bezwaar tegen de parkeerboete heeft gekregen in de Belcrum.’’ Deze persoon zou om 17:33 uur ruim voldoende betaald hebben en de boete werd opgelegd om 19:49 uur. Dat omdat het verkeerde kenteken was ingevoerd.

‘’Jurisprudentie in dergelijke zaken stelt dat als er bezwaar wordt gemaakt, dit toegekend moet worden’’, aldus Uijl. ‘’Uit de reactie op het bezwaarschrift blijkt echter dat het bezwaar toch niet gegrond verklaard wordt, omdat de maximale parkeerduur van 180 minuten “ruimschoots verstreken” was. Een simpele rekensom leert echter dat bij genoemde tijden de autoslechts 136 minuten geparkeerd stond.



Fouten en verbeteringen



Aangezien 136 minuten uiteraard korter is dan 180 wil de SP-fractie van het college weten hoe zo’n fout kan gebeuren. Daarnaast vraagt de fractie zich af hoe vaak het al voorgekomen is dat er boetes uitgedeeld zijn door rekenfouten. Ook willen zij weten of het college verbeterpunten ziet en welke dit dan zijn.