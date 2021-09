Open monumentendagen 2021 gaan door: Meer dan 30 monumenten in Breda open

BREDA - Op zaterdag 11 en zondag 12 september zwaaien de deuren van meer dan 30 monumenten in Breda weer open. In en rond deze monumenten is er een uitgebreid programma met rondleidingen, exposities, theater, muziek en kinderactiviteiten.

Op zaterdag 11 en zondag 12 september zwaaien de deuren van meer dan 30 monumenten in Breda weer open. Open Monumentendagen Breda kan namelijk veilig georganiseerd worden met inachtneming van de coronaregels. Door de deelname van meer dan 30 monumenten wordt het publiek vanzelf gespreid. Binnen de monumenten gelden de regels voor doorstroomlocaties.





Programma Open Monumentendagen

Het programma van Open Monumentendag kent vertrouwde hoogtepunten van het Bredase erfgoed. Zoals de Grote Kerk, Stadhuis en een rit met de historische BBA-bussen, maar ook voor de trouwe bezoeker is er een hoop nieuws te ontdekken. Bijvoorbeeld Popmonument, het Maczek Memorial, het pop-up Indisch museum Arjati, de Immanoe-el Kerk ,de voormalige kweekschool Ingenhousz, het kerkhof in Bavel en nog veel meer. Ook het Kasteel van Breda is sinds lange tijd weer te bezoeken.

Magazine

Open Monumentendagen brengt dit jaar ook voor het eerst een magazine uit met achtergrondverhalen en sfeerreportages. De organisatie heeft ervoor gekozen om alle praktische informatie over monumenten en activiteiten alleen op de website te zetten, zodat er flexibel kan worden gereageerd als er in verband met corona aanpassingen moeten worden gedaan. Door het magazine uit te brengen in plaats van het vertrouwde programmaboekje kan het publiek toch alvast in de stemming komen.

Het eerste exemplaar van het magazine wordt donderdag2 september overhandigd aan wethouder Marianne de Bie. Het campagnebeeld dat op de voorzijde van het magazine prijkt en terugkomt in alle communicatie van Open Monumentendagen is dit jaar ontworpen door de Bredase kunstenaar Hedof / Rick Berkelmans.

Kinderen

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Op zaterdagavond is er weer een Duik in het Duister. Je volgt het spoor terug van Wendelinus in Breda. Een rondrit in een antieke paardentram of met de huifkar vanuit de Boschstraat, de Torenbeklimming van de Grote Kerk en Kunstkameraden-expositie bij Lighthouse zijn daarvan enkele voorbeelden.