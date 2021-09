Breda krijgt nieuw pop- en musicalkoor: ‘Denk hierbij aan The Beatles, Racoon en Adele’

BREDA - Heb jij altijd al willen zingen maar nog niet de stap durven zetten om bij een koor te gaan? Dan is dit je teken. In de Haagse Beemden wordt binnen kort een nieuw pop- en musicalkoor geïntroduceerd. “Nederland mag weer zingen!”, aldus de organisatie.

“Dit is het moment om een nieuw pop- en musicalkoor in Breda te introduceren”, schrijft de organisatie. Het koor zal diverse popsongs van de jaren 70 tot het heden zingen. “Je kunt hierbij denken aan The Beatles, Queen, Racoon, Krezip, Maroon 5, Adele, Abba, Hair, Grease en vele anderen.” Bang om de stap te zetten omdat je geen noten kan lezen? Dat hoeft niet bij dit koor. Koorleden ontvangen de stemgroepen namelijk via MP3 bestanden. “Men maakt zelf de keuze bij welke stemgroep hun stem past. De MP3 bestanden zijn door professionals ingezongen. Er wordt dus zonder notenschrift gezongen.”

Om geïnteresseerden meer informatie te kunnen geven wordt er op dinsdag 21 september om 20.00 uur een gratis informatieavond georganiseerd bij Informatiecentrum Haagse Beemden aan Heksenwiellaan. Een week later wordt er op diezelfde plek een workshop georganiseerd. Hier kan voor 7,50 euro aan worden deelgenomen. Mail voor meer informatie naar info@vocaalregionaal.nl.