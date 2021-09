Terug in de collegezalen: terugblik op de eerste schoolweek

BREDA – Arriva die meer bussen inzet, het centrum wat rumoerig klinkt en overvolle fietsstallingen in het Valkenberg: de scholen zijn weer begonnen. Afgelopen maandag mochten alle studenten weer plaatsnemen in de collegezalen en begonnen eerstejaars aan hun introductieweek. We blikken terug op de eerste schooldagen.

Op de campus lopen en fietsen hier en daar wat studenten en ook de bushalte aan de Hogeschoollaan stroomt langzaamaan vol. Margot Saris, derdejaars student Social Work, is aan het wachten op de bus. ‘’Ik ben blij dat we weer wat regelmaat hebben. Gelukkig heb ik vorig jaar alles gehaald, dus ik mag niet klagen. Ik kijk er wel naar uit om mijn studiegenoten wat beter te leren kennen.’’

Sinds 30 augustus hoeven de leerlingen enkel bij beweging hun mondkapje op te doen en hoeven ze geen afstand meer te houden met hun studiegenoten. ‘’Ik heb daar niet zoveel problemen mee: ik heb corona gehad en ik ben gevaccineerd, voor mij is het niet zo’n punt,’’ vertelt ze.

Joppe de Leeuw loopt liever terug naar het station. Hij is vierdejaars student Commerciële Economie. ‘’De afgelopen week is rustig verlopen, met nog veel online les: docenten vinden dat toch fijner. Theoriestof wordt opgenomen en moeten we in onze eigen tijd kijken, daar baal ik wel van. Eigenlijk had ik vandaag online les, maar vandaag ben ik toch naar school gegaan omdat ik dat fijner vind,’’ legt hij uit. ‘’Ik ben wel een beetje huiverig dat we straks weer allemaal thuis zitten omdat er weer een nieuwe golf aan komt. Met een beetje geluk kan ik school afmaken op school. En misschien komt er nog een verlate reis die we vorig jaar niet konden maken wegens corona. Ik hoop dat we die nog mogen inhalen.’’

Jacob Haspels, vierdejaars student Bedrijfskunde, vond online les daarentegen niet eens zo heel erg. ‘’Ik moet anderhalf uur reizen met het openbaar vervoer. Maar het persoonlijke contact is wel fijn op school, en dan ben ik toch liever op locatie.’’

De studenten van Avans werden dinsdag al verrast met het nieuwe nummer van Paul Sinha ‘Nu Ik Jullie Zie’, wat symbool stond voor de ontlading die studenten ervaren wanneer ze eindelijk hun bureau thuis in kunnen ruilen voor de collegezalen.

Ook het Valkenberg is overladen met studenten in oranje T-shirts. De eerstejaarsstudenten van Breda University of Applied Sciences (BUas) hebben deze week hun introductieweek. Druk in de weer is de Drentse Sander van der Veen, student Leisure and Event Management, om een constructie van bamboestokken in elkaar te zetten. ‘’Dinsdag hadden we onze eerste kennismaking op school met spelletjes, een campustour, een volleybalwedstrijd en een studentenverenigingenmarkt. Vandaag een staddag met een tour, een rondvaart op de singels, een pubquiz, een lunch en nu een soort sportdag. En vanavond is er een concert met leuke artiesten.’’ Volgende week begint dan toch echt weer school. ‘’Ik ben pas drie dagen in Breda, maar ik heb nu al zoveel leuke mensen ontmoet. Ik hoop op veel leuke feestjes en veel uitgaan.’’

Internationale student Yoan Tonchev uit Bulgarije is net een week gesetteld in Breda. Hij studeert Logistics Management en heeft de afgelopen week kennis gemaakt met Breda door de activiteiten gerealiseerd door BUas. ‘’Ik heb afgelopen week de stad verkend, veel eerstejaars ontmoet en nieuw eten uitgeprobeerd. Het is een mooie school en ziet er goed uit, ik ben blij dat ik de nieuwe studenten heb kunnen ontmoeten. Hard studeren, vrienden maken en plezier hebben, dat hoop ik komend schooljaar te verwachten.’’