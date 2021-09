Weerbericht Breda: ‘Nazomerse start van september’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 6 september 2021.



Een hogedrukgebied ligt maandag boven het oosten van Europa. Het zal het weer in onze omgeving nog een paar dagen gunstig beïnvloeden. Het is wel te merken dat de nachten al langer worden. Het is in de vroege ochtend nog frisjes en in de avond koelt het snel af. Maar overdag als de zon er is, en die is maandag opnieuw de hele dag van de partij, dan is het aangenaam. De 25 graden wordt opnieuw aangetikt en zo wordt het de derde zomerse dag van september. Het ziet er zelfs naar uit dat september meer zomerse dagen gaat brengen dan augustus. Toen werden er vier opgetekend en met dinsdag, woensdag en donderdag erbij, kan september al op zes zomerse dagen uitkomen. De wind waait maandag zwak uit het oosten met gemiddeld 1 of 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen



Dinsdag blijft het aanhoudend zonnig en droog. De wind draait wel bij naar het zuidoosten en neemt iets in kracht toe naar 2 tot 3 Beaufort. Ze is dan zwak tot matig van kracht. Er wordt warmere lucht aangevoerd met maxima tot 27 graden. Op woensdag blijft de wind uit het zuidoosten komen. Ze is gemiddeld matig, 3 Beaufort. Het is zonnig en droog. Het kwik loopt nog iets verder uit naar 28 graden. Donderdag: een koufront komt dichterbij geslopen. De dag begint nog wel zonnig met een zuidoostenwind, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De kans op een lokale regen- of onweersbui stijgt dan. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, 3 Beaufort. Afhankelijk van hoe snel het koufront doorkomt wordt het 24 tot 27 graden. Op vrijdag is het nazomertje voorbij. We krijgen een wisselende bewolking met vooral in de middag en vroege avond kans op een lokale regen- of onweersbui. De wind waait zwak uit het zuidwesten en het wordt nog altijd 21 of 22 graden.



Zo was het weer zondag 5 september 2021

Maximumtemperatuur: 25,3 graden

Minimumtemperatuur: 11,7 graden

Neerslag: geen

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 6 september 2021 om 10.00 uur