Dit jaar geen Rollatorloop: ‘Moeilijke beslissing’

BREDA - Dit jaar vindt er geen rollatorloop plaats. Het evenement, dat gepland stond voor vrijdag 10 september, kan mede door corona geen doorging vinden.

Het is een erg moeilijke beslissing geweest voor de organisatie. Maar door corona heeft de organisatie van de Rollatorloop er in het voorjaar al voor moeten kiezen om de editie van dit jaar te cancellen. “Onze doelgroep is erg kwetsbaar. We vonden het destijds niet verantwoord om de loop door te laten gaan en nog steeds laten de coronamaatregelen het niet toe.”



Achtste loop

Dit jaar zou de achtste loop worden. Tijdens de Rollatorloop kunnen ouderen kiezen om 400 of 1000 meter te lopen over de baan van Atletiekvereniging Sprint en in het Mastbos. Het doel van de loop is om ouderen weer in beweging te krijgen. Ook stimuleert de Rollatorloop sociale contacten tussen ouderen. Tijdens de Rollatorloop is er geen wedstrijdelement; het gaat om de spreekwoordelijke eer.