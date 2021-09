Op de werkvloer bij Adviseur Isolatiewerken Tim: ‘Ik vind de mentaliteit van de sector heel fijn’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag Adviseur Isolatiewerken Tim de Weert.

Hoe ben je bij Wibro terecht gekomen?

“Ik werk nu ongeveer tweeënhalf jaar bij Wibro. Na mijn studie commerciële economie aan Avans in Breda, ben ik op zoek gegaan naar een baan. Bij Wibro zochten ze medewerkers voor isolatie. Dat leek mij een interessante functie, dus daar heb ik toen op gereageerd. De eerste 3 à 6 maanden ben ik begonnen als isolatiemonteur. Dat doe ik af en toen nog steeds, wanneer dit nodig is. Uiteindelijk ben ik in de binnendienst terecht gekomen bij Wibro als ondersteuner van het isolatieteam. Ik heb mijzelf letterlijk vanaf de kruipruimte naar boven gewerkt.”



Je hebt commerciële economie gestudeerd. Hoe kom je dan terecht in de isolatie?

“Ik heb mijn affiniteit met de bouw echt van huis uit meegekregen. Mijn vader heeft altijd in de bouw gezeten. Hij werkte voor bedrijven in coatings en tegellijmen. De vrouw van mijn vader werkte ook als adviseur in de bouw, daar hebben zij en mijn vader elkaar ook ontmoet. Daarnaast zit een oom van mij in de systeemplafonds. Een echte ‘bouwfamilie’ zou je dus wel kunnen zeggen. Ik vind de mentaliteit van de sector heel fijn. Recht voor z’n raap en no nonsens. Ik had niet per se verwacht dat ik zelf ook in de bouw terecht zou komen, maar ik vind het echt ontzettend leuk.”



Wat vind je het leukste aan jouw baan?

“Klantcontact is het mooiste wat er is. Ik kom bij veel mensen thuis. Ik vind het superleuk en uitdagend om er samen met de klant achter te komen wat de achterliggende gedachte is om te isoleren. Wat is hun huidige situatie en wat kan er verbeterd worden? Door goed in oplossingen te denken en te adviseren win je vaak het vertrouwen van de klant, dat vindt ik écht het leukste wat er is. Mijn baan is best veelzijdig. Mijn tijd wordt het meest gevuld met adviesgesprekken, maar ik doe ook de werkvoorbereiding voor de monteurs. Daarnaast maak ik zelf mijn klantafspraken en offertes. Als het nodig is spring ik soms zelf bij met isoleren. Dat je zó het gehele traject meekrijgt, is echt super. Kortom een baan met veel verantwoordelijkheden en vrijheid. We zitten in Heerle en met 22 medewerkers zijn wij een middelgroot bedrijf. Daardoor ken je iedereen, en is het binnen Wibro heel vertrouwd en vlot werken. Ook is het fijn dat je in de regio werkt. We zijn vooral in West-Brabant actief. Soms ben ik weleens een rondje aan het hardlopen en dan zwaai ik naar mensen waar ik geïsoleerd heb. Ik vind dat echt prachtig.”



Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

“Mijn dag start vaak op kantoor, daar werk ik dan mijn mail bij en spar ik met collega’s. Vanaf 9 uur werk ik offertes uit en maak ik klantafspraken. Ik probeer zo’n 3 tot 4 afspraken per dag in te plannen, en trek ongeveer 1,5 uur uit voor een afspraak. Het is belangrijk dat je voldoende tijd inrekent voor een klant, iedere woning en iedere aanvraag is namelijk verschillend. Er is nooit één oplossing voor alle woningen. Tussen de afspraken door heb ik tijd om klanten terug te bellen of te mailen. Aan het einde van de dag ga ik terug naar de zaak en bespreek ik met de monteurs de voorbereidingen voor de volgende werkdag.



Welke eigenschappen moet je bezitten voor deze functie?

“Het is belangrijk dat je goed kunt verbinden met je klant, dat ten eerste. Alleen zó kom je echt achter hun behoefte. Daarnaast is technisch- en planmatig inzicht belangrijk, je moet weten waar op gelet moet worden tijdens de uitvoering. In mijn achterhoofd ben ik altijd al aan het kijken hoe ik het zelf aan zou pakken. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat je realistisch moet zijn. Als iets niet mogelijk is, dan moet je dat ook kunnen zeggen. Het gaat uiteindelijk om de beste oplossing voor de klant.



Wat is er zo leuk aan werken bij Wibro?

“Wibro is echt een begrip in de regio en heeft een heel hecht team. Ik ben dan ook heel trots om hier te werken. Dat het bedrijf al meer dan 45 jaar bestaat zegt genoeg. Het is kleinschalig en daardoor ken je al je collega’s goed. Verder heeft iedereen veel vrijheid en dat is fijn. Elke vrijdagmiddag drinken we gezellig een borrel met z’n allen. Last but not least is het natuurlijk mooi om bezig te zijn met verduurzaming”.

Naam:

Tim de Weert



Leeftijd:

29 jaar



Woonplaats:

Roosendaal



Functie:

Adviseur Isolatiewerken



Relatie:

Vrijgezel



Kinderen:

Nee



Hobby’s:

Sporten, borrelen en koken