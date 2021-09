Weerbericht Breda: ‘Morgen zomers warm met temperaturen tot 28 graden’

BREDA - Er staat een warme woensdag op het programma. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden van 25 tot 28 graden. Dergelijke temperaturen zijn lang geleden. Dat meldt Weeronline. De laatste keer dat het ergens in het land zo warm was is 3,5 week geleden. Voor De Bilt wordt het de warmste dag sinds 18 juli.

Het is een aangename zomerweek en woensdag wordt daarin de warmste dag. De temperatuur stijgt op veruit de meeste plaatsen naar 25 tot 28 graden. In het zuiden kan het lokaal 29 graden worden. Alleen langs de noordkust en op de Waddeneilanden is het met 24 graden iets minder warm. Met deze hoge septembertemperaturen wordt het op veel plaatsen warmer dan in augustus.

In hoogzomermaand augustus werd het in De Bilt niet warmer dan 25,2 graden. Deze waarde werd op 12 augustus genoteerd en dat was de laagste augustustemperatuur op het hoofdstation sinds augustus 1993. Landelijk werd het wel iets warmer met op 15 augustus in het Limburgse Arcen 27,6 graden. De landelijk hoogste julitemperatuur was dit jaar 28,0 graden. Deze waarde werd op 18 juli genoteerd in opnieuw Arcen. In De Bilt werd het die dag 26,6 graden.

De kans is aanwezig dat het in De Bilt warmer wordt dan 26,6 graden. In dat geval is het zelfs de warmste dag op het landelijk hoofdstation sinds 27 juni en dat is ruim 10 weken geleden. Ook landelijk kan het warmer worden dan 28,0 graden en dat is dan ook voor het eerst sinds eind juni.