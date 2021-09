Acht locaties in binnenstad maken informatie eenvoudiger tijdens eerste Huh?Parade

BREDA - ‘Huh? Wat bedoelt u?’ Dat is een vraag die iedereen zich wel eens afgevraagd heeft. Toch is het soms spannend om te vragen om extra uitleg. Daarom werd er gisteren in Breda de eerste Huh?Parade gehouden, waarbij informatie van 19 organisaties eenvoudiger gemaakt wordt.

Eén op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook zijn er genoeg mensen die moeite hebben In Nederland heeft 1 op de 6 mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben vaak ook moeite met werken met de computer. Daarom spoort Breda Eenvoudig sinds 2019 bedrijven aan om eenvoudig te communiceren. Hierin wordt samengewerkt met de campagne ‘Huh? Wat bedoelt u?’. Zo maken de inmiddels twintig betrokken organisatie niet begrijpen bespreekbaar.

De gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat kan alleen als je de informatie die je krijgt ook echt begrijpt. Denk bijvoorbeeld aan brieven van de gemeente, brochures van het ziekenhuis of informatie van de school van je kinderen. Daarom werd er donderdag 9 september, in de week van Lezen en Schrijven, de eerste Huh?Parade gehouden. Op verschillende plaatsen in de stad stonden organisaties klaar om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Zo werd je bij de Nieuwe Veste geholpen met beter leren lezen en schrijven, kon je naar de inspiratiebus aan de Waterstraat voor hulp en zorg van de toekomst en legde ze bij het Amphia uit hoe je een gesprek met de dokter kan opnemen, zodat je deze later nog eens terug kan luisteren. Daarnaast konden mensen in de binnenstad op de foto met een met kunstenaar Re-chell, ‘een ongebrijpelijk figuur’.

Ook stond bij elke locatie een knalgele kliko, die diende als meldpunt voor onbegrijpelijke zaken. “We blijven meldingen ophalen bij klanten en collega’s. We bespreken ze met elkaar”, vertelt de GGD West-Brabant over onbegrijpelijke zaken. “Wij zien een melding niet als kritiek, maar als mogelijkheid om klantvriendelijk te zijn. Dus blijf Huh? Wat bedoelt u? zeggen. Samen maken we heel Breda eenvoudig.” Volgens Miriam Haagh zijn soms dingen gewoon niet eenvoudig. “Dan denk je misschien wel “Huh? Wat bedoelt u?” Maar veel mensen durven dit niet te zeggen. Of vinden het vervelend om nog een keer te vragen om uitleg”, legt de wethouder Gezondheid, wijkaanpak en leren uit. “Om dit taboe te doorbreken, proberen we het anders te doen. Door mensen te laten weten dat je het mag aangeven als iets onduidelijk is. We zetten in Breda dus niet alleen in op het aanbieden van een taalcursus. We zetten ons ook in om de communicatie eenvoudig te maken. Zo zorgen we samen voor een eenvoudiger Breda.”