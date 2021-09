Bredase festivalorganisatoren gaan de straat op: ‘Het wordt nu echt tijd om van de bank af te komen’

BREDA - Bredase festivalorganisatoren zijn er helemaal klaar mee. Het demissionaire kabinet heeft de deur dichtgegooid voor alle festivals deze zomer en er is nog geen zicht op heropening van de sector. Daarom gaat een groot aantal festivalorganisatoren, waaronder enkele uit Breda, de straat op. Zij bundelen hun krachten en gaan voor een protest naar Eindhoven. “Het wordt nu echt tijd om de bank af te komen.”

De evenementensector is de wanhoop nabij. Na meerdere vruchteloze vergaderingen met politici en een boze brief naar Den Haag is er voor hen nog steeds geen stipje aan de horizon. Daarom gaat een groot aantal festivalorganisatoren zaterdag 11 september de straat op. Met een vreedzaam protest proberen zij de ernst van de situatie te benadrukken. Eén van de initiatiefnemers van dit protest is Tijn Kapteijns. Hij is organisator van festivals als Ploegendienst en Trailerfest.

De actie vindt plaats in Eindhoven. “In Eindhoven is Brabant zeer sterk vertegenwoordigd”, aldus Kapteijns. “We hebben bewust gekozen om de krachten te bundelen in deze stad. Meer dan 80 festivals, 70 leveranciers, 60 artiesten en 20 organisaties uit Brabant hebben zich aangesloten en er komen er nog dagelijks bij. Verdeeld over minsten 10 (geluids)wagens zullen we van ons laten horen. Het wordt nu echt tijd om de bank af te komen. Wij roepen onze achterban dan ook massaal op om samen met onze vreedzaam de straat op te gaan. Het is klaar. De branche moet weer open. Liever vandaag, dan morgen!”