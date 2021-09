Warme septemberdag zorgt voor topdrukte Galderse Meren: ‘Er zijn weinig plekken met zulk helder water’

BREDA - Warm zand tussen je tenen, strandtassen vol handdoeken en zware koelboxen: het leek wel Spanje op de Galderse Meren. En dat is niet gek: het kwik steeg tot zo’n 29 graden. De recreatieplas ten zuiden van Breda is goedbevolkt op de woensdagmiddag.

Voordat de Galderse Meren op 1 oktober sluiten voor recreatie, besloten een hoop mensen het er nog even van te nemen. Met een hele week vol prachtig weer blinkt de woensdag toch echt wel uit met het kwik dat tot 29 graden kon stijgen. De laatste keer dat het zo warm was, was 3,5 week geleden, aldus weeronline.

De parkeerplaats staat helemaal vol met auto’s en ook de fietsenstalling vult zich langzaamaan met e-bikes, stadsfietsen en hier en daar een Go-scooter. Verkeersregelaars proberen de rijen auto’s weg te werken, tot frustratie aan toe. Mensen komen van ver om een bezoekje te brengen aan de ‘Costa del Galder’.

Zo ook Pascal Moriau: vanuit Antwerpen is ze helemaal hierheen gekomen om te komen suppen. Ze ligt op de grasvlaktes, vlakbij de plassen. ‘’Ik wilde het altijd al een keer proberen. Vandaag werd het mooi weer, dus ik heb vrij genomen. Het leek me leuk om het hier een keer uit te proberen.’’

Ook op het zandstrand is nog maar weinig plaats om een plekje te bemachtigen. Parasols staan geparkeerd in het zand en luchtbedjes en opblaasbare flamingo’s drijven voorbij in het heldere water.



Foto: Lisa Schuurmans

Eli Raaijmakers en zijn vrouw Wouda uit Oosterhout zijn hier ook om van het weer te genieten. ‘’Dit is eigenlijk de eerste dag dit jaar dat we hier zijn, door de slechte zomer. Anders komen we hier geregeld,’’ laat hij weten. ‘’Het is een prachtige plaats met mooie natuur, er zijn weinig plekken met zulk helder water.’’ Wouda onderbreekt hem: ‘’Het is jammer dat niet iedereen dat beseft, we moeten er zuinig op zijn.’’ Eli stemt ermee in. ‘’Het enige nadeel is dat mensen hier zoveel rotzooi achterlaten. Dat terwijl er zoveel prullenbakken staan.’’

Ook de Bredase student Kim Klinkenberg en Tilburgse student Sophie Romein zoeken de koelte op bij de recreatieplassen. ‘’School is nog niet begonnen, dus we wilden het hier nog even genieten van het lekkere weer,’’ zegt Kim. ‘’We hebben deze week vooral op het terras gezeten, en vandaag gaan we dus zwemmen. We komen hier vooral graag, omdat het hier gratis is.” Sophie vult haar aan: ‘’We komen altijd wel mensen tegen, dus het is altijd wel gezellig.’’