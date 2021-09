College: ‘Partijen maken zich onterecht zorgen over verdwijnen invalidenparkeerplaatsen Chasséveld’

BREDA - SP Breda en Breda Beslist maken zich onterecht zorgen over het verdwijnen van de invalidenparkeerplaatsen op het Chasséveld. Dat zegt het college. De parkeerplaatsen werden volgens de partijen weggehaald ten behoeve van een beachsportveld.

Onlangs heeft de gemeente Breda een beachsportveld gerealiseerd op het Chasséveld. De SP fractie was niet blij met deze opening. Volgens hen zouden acht invalidenparkeerplaatsen ‘opgeofferd’ zijn voor dit sportveld. Daarom stelden zij onlangs vragen aan het college. Ook Breda Beslist stelde vragen over de situatie. Het college reageert nu op de ophef. “De parkeerplaatsen zijn verschoven én het is maar tijdelijk.”

Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter van SP Breda schrok begin deze maand toen ze er achter kwam dat acht invalidenparkeerplaatsen, voor de deur van het UWV kantoor op het Chasséveld, waren omgetoverd tot een enorme zandbak. Het was tegen het zere been van de partij dat op het grote parkeerterrein precies de plek van de invalidenparkeerplaatsen was gekozen om ‘de zandbak’ te realiseren. Daarom stelde de SP fractie, net zoals Breda Beslist, vragen aan het college over de kwestie.

Het college komt nu met een antwoord. “Vooropgesteld, wij vinden het, met u, belangrijk dat Breda toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen”, aldus het college van burgemeester en wethouders. “In dit geval is de tijdelijke verschuiving van de invalidenparkeerplekken niet synchroon gelopen met de aanleg van de sport- en spelvoorziening. Inmiddels is die verschuiving gerealiseerd. Met de tijdelijke invalidenparkeerplekken is voorzien in het borgen van de gastvrijheid en toegankelijkheid. Na verwijderen van het zand zijn de reguliere plekken weer beschikbaar.”