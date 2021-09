Twintig jaar na aanslagen op Twin Towers: Chassé toont musical

BREDA - Twintig jaar na aanslagen op Twin Towers toont het Chassé theater de musical Come From Away. Een hartverwarmende verhaal over hoop, humor en liefde in een crisissituatie.

Iedereen kan zich nog de beelden van 11 september 2011 herinneren. Maar er is ook een ander verhaal vol hoop, humor en liefde. Dat verhaal vertelt het inspirerende Come From Away. De voorstelling is vanaf 14 december te zien in het Chassé Theater.

Come From Away

Toen op 11 september 2001, de dag van de aanslagen, het Amerikaanse luchtruim werd gesloten, landden 38 vliegtuigen noodgedwongen in het Canadese stadje Gander. De bewoners van een klein Canadees stadje worden plotseling geconfronteerd met ruim 7.000 nieuwkomers. De plaatselijke bevolking slaat onmiddellijk de handen ineen om de gestrande passagiers voor meerdere dagen op te vangen en te verzorgen. Come From Away vertelt het hartverwarmende verhaal over hoop, humor en liefde in een crisissituatie. De musical, een enorm succes in de Verenigde Staten en Engeland, laat zien hoe mensen onder moeilijke omstandigheden elkaar steunen en verder helpen. Come From Away is geschreven door Irene Sankoff en David Hein, die hun inspiratie vonden na een bezoek aan Gander, tien jaar na 11 september 2001. Voor hun verhaal over saamhorigheid in onzekere tijden baseerden zij zich op getuigenissen van de bewoners van Gander en op getuigenissen van de reizigers en crewleden die noodgedwongen in de kleine gemeenschap terechtkwamen.

Recordbreker

De originele versie van de musical ging in 2015 in première in Seattle en brak daar alle verkooprecords. Sinds 2017 is Come from away te zien op Broadway; deze productie kreeg zeven nominaties voor een Tony Award. Begin 2019 beleefde de productie de Europese première op West End, daar werd Come from away bekroond met de prijs voor de beste musical.

Op 18 november gaat de musical in première. Van 14 december 2021 tot en met 2 januari 2022 is de voorstelling te zien in het Chassé Theater.