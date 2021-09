72 procent van Bredase volwassenen inmiddels volledig gevaccineerd

BREDA - 72 procent van alle volwassen Bredanaars is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In Breda heeft 83 procent van de volwassenen één prik gehad.

Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. Uit deze cijfers blijkt dat in Breda inmiddels 83 procent van de volwassenen één prik heeft gehad, 72 procent is volledig gevaccineerd.

Van de twaalf- tot zeventienjarigen is in Breda 59 procent deels gevaccineerd en 45 procent volledig. Bij de twaalf-plussers ligt de vaccinatiegraad op 81 procent met één prik en 70 procent met twee prikken.

XL vaccinatielocatie Breepark

8 maart opende de XL vaccinatielocatie bij Breepark. Het is de grootste vaccinatielocatie van Brabant. Op dinsdag 1 juni zette de GGD de 1 miljoenste prik in Brabant. “Een lichtpuntje.” Omdat er inmiddels al veel mensen gevaccineerd zijn, sluiten ook steeds meer priklocaties. De locaties in Roosendaal, Almkerk en Breda International Airport zijn sinds 1 augustus gesloten. Twee weken later sloot de locatie in Bergen op Zoom. Sindsdien is Breepark dé vaccinatielocatie voor heel West-Brabant.