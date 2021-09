Joris Gieske verlaat NAC, Eric Matijsen keert terug

BREDA - Na een jaar als commercieel manager gaat Joris Gieske NAC verlaten. Bijna een jaar na zijn aanstelling scheiden de wegen. NAC heeft in Eric Matijsen een opvolger gevonden, hij keert terug naar de club.

Joris Gieske gaat NAC verlaten. Eric Matijsen zal zijn functie overnemen. Eric is geen onbekende binnen de club. Hij werkte vanaf augustus 2013 tot aan de zomer van 2019 bij de Parel van het Zuiden. In 2019 koos hij voor een baan RB-Media; daar ging hij aan de slag als commercieel directeur. Nu, twee jaar later, keert Matijsen terug bij de Parel van het Zuiden.

“Met een dubbel gevoel verlaat ik NAC Breda. Op het moment dat wij startten leken NAC en ik de ideale match”, aldus Joris Gieske. “Helaas bleek gedurende dit vreemde jaar dat door voornamelijk externe omstandigheden de club en ik nog niet klaar voor elkaar zijn. Dan moet je het besluit nemen om uit elkaar te gaan, om de weg vrij te maken voor de beste oplossing voor NAC. Wie en wat dat is niet aan mij. Wel krijgt mijn opvolger/ster mijn volle support zowel tijdens als na mijn dienstverband.”

Eric Matijsen: “Na twee jaar met veel plezier bij RB-Media gewerkt te hebben, ben ik trots om weer aan de slag te mogen voor NAC. Samen met het aanwezige commerciële team kijk ik er naar uit om in een vol Rat Verlegh Stadion de trouwe sponsoren te mogen begroeten, degene die weg zijn gegaan terug te halen en de businessclub te laten groeien met nieuwe sponsoren uit de regio. Ik dank RB-Media dat ze mij als trouwe partner van de club de terugkeer enorm gunnen en dat ik ook aan hen verbonden zal blijven als commercieel adviseur.”