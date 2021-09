Arjen van Drunen trekt kar PvdA Breda tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2022: ‘Een verbindende aanpakker’

BREDA - De Bredase PvdA heeft afgelopen woensdag de Teteringse Arjen van Drunen benoemd tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Totdat hij op 30 september het stokje van wethouder overneemt van Miriam Haagh, is hij nog fractievoorzitter van de partij.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 september hebben de leden van de PvdA Breda Arjen van Drunen benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Volgens de leden is 27-jarige sociaal-democraat een verbindende aanpakker, die effectief werkt aan gelijke kansen voor iedereen. “Arjen legde de afgelopen jaren zijn oor goed te luisteren in de stad”, legt Pieter Dekkers, afdelingsvoorzitter PvdA Breda, de keuze uit. “Hij weet zo wat er speelt en hoe hij het verschil kan maken. Hij gaat in duidelijke taal met mensen in gesprek. Zo werd hij ook een van de drijvende krachten achter Verbeter Breda. Daarnaast prijzen mensen hem ook om zijn daadkracht. Met Arjen van Drunen als lijsttrekker ben ik er dan ook van overtuigd dat we net als vier jaar geleden in Breda een goed verkiezingsresultaat kunnen boeken.’’

Volgens de partij snakken veel Bredanaars naar een betaalbare woning, wat laat zien hoeveel ongelijkheid er is. Daarom moet er hier de komende jaren nog meer in geïnvesteerd worden. “Verschillende recente onderzoeken laten zien dat de de plek waar je wieg staat en waar je woont van grote invloed is op de kansen die je in Breda krijgt”, vertelt de nieuwe lijsttrekker. “Daar gaan deze verkiezingen om: gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen op een betaalbaar huis, goede voorzieningen in de buurt en zorg dichtbij huis.” Ook op Facebook schrijf hij over zijn nieuwe aanstelling. “Gisterenavond hebben de leden van de PvdA Breda mij benoemd tot lijsttrekker. Heel veel zin om met een mooi en energiek team campagne te gaan voeren voor gelijke kansen.”

Van Drunen is al sinds 2018 fractievoorzitter en is door de PvdA fractie voorgedragen om Miriam Haagh op te volgen als wethouder. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt de in Teteringen woonachtige Van Drunen op 30 september beëdigd tot wethouder van Gezondheid, Wijkaanpak en Leren.

Vertrek Miriam Haagh

Op woensdag 11 augustus werd bekend dat Miriam Haagh, de langstzittende bestuurder in het huidige college van b&w van Breda, per 1 oktober stopt als wethouder in Breda. Op die datum start ze als voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, een organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg, welzijn en zorg op maat in Oost-Brabant. “Breda verliest een geliefde wethouder”, reageerde Paul Depla, burgemeester van Breda, op het vertrek. “Het zal wennen zijn: de Bredase politiek zonder Miriam Haagh.” Haagh neemt met pijn in het hart afscheid van haar functie, maar het voelt goed om ruimte te bieden aan vernieuwing. “Dit is een natuurlijk moment om afscheid te nemen. Maar wel met pijn in het hart. Want ik hou van deze stad, en vooral van de mensen die er wonen. De afgelopen jaren is mijn ’zorghart’ door mijn werk als wethouder gezondheid steeds harder gaan kloppen. Ik vind het dan ook geweldig dat ik me de komende jaren 100% voor goede zorg kan gaan inzetten bij BrabantZorg.”