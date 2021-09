Het was de tweede editie van Swim to Fight Cancer. (Foto: Tom van der Put)

Honderden waterratten duiken voor het goede doel De Kuil in tijdens Swim to Fight Cancer

PRINSENBEEK - Het bewollkte weer van deze zondag houdt honderden mensen niet tegen om vanmiddag in de Kuil in Prinsenbeek te springen. De 308 deelnemers halen zo geld op voor het goede doel tijdens Swim to Fight Cancer.

Honderden mensen, waaronder burgemeester Paul Depla, zijn vanmiddag het water ingesprongen tijdens de tweede editie van Swim to Fight Cancer. Dit keer bij de Kuil in Prinsenbeek. “Dankzij de bereidwillige en gastvrije medewerking van Zwembad de Kuil in Breda-Prinsenbeek hebben wij een prachtige locatie gevonden om dit evenement dit jaar op een veilige en verantwoorde manier te kunnen houden”, aldus de organisatie van Swim to Fight Cancer eerder tegen deze site. “Hier zijn wij erg blij mee. Natuurlijk gaat onze voorkeur uit naar de Haven en singels van Breda. De binnenstad is tenslotte onze ‘thuishaven’. Echter, het belang van de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en het publiek staat voorop en daarom hebben wij deze keuze nu gemaakt.”

Om 13.00 uur gaf wethouder Daan Quaars het startschot, waarna de eerste groep het water in rende. In totaal doen er dit jaar 52 teams, goed voor 308 deelnemers, mee om geld op te halen voor het goede doel. Daarnaast hebben al 8502 mensen hebben gedoneerd. Daarmee is er in totaal .... euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Gezien de korte voorbereidingstijd konden deelnemers dit jaar kiezen of zij één of twee kilometer wilden zwemmen.

Sponsor

Op 11 augustus werd bekend dat Jumbo Breda zich voor 2021 én 2022 als hoofdsponsor verbonden heeft aan het evenement in Breda. “Wij zijn bijzonder trots dat Jumbo zich weer gaat inzetten voor Swim to Fight Cancer”, liet Swim to Fight Cancer eerder aan BredaVandaag weten. “De Drijvende Krachten van de Gemeente Breda en Jumbo Breda zijn essentieel om het evenement mogelijk te maken en het inschrijfbedrag voor deelnemers betaalbaar te houden. Dit komt de opkomst en het donatiebedrag ten goede.”