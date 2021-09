Deel van Brabantpark zonder water door storing: reparatie sneller opgelost dan verwacht

BREDA - Even douchen, de vaatwasser aanzetten of een was draaien zit er vrijdagochtend voor een deel van Brabantpark niet in. Door een storing hebben bewoners tijdelijk geen water. Brabant Water verwachtte dat het oplossen van de storing nog tot in de middag gaat duren, maar dit bleek gelukkig niet het geval.

Al sinds 08.30 uur zit een deel van Brabantpark, in ieder geval de Antiloopstraat en de Buffelstraat, zonder water, met bruin water of een lage waterdruk. En het lijkt er op dat dit ook nog voor een groot deel van de dag zo blijft. Een medewerker van Brabant Water kwam ter plaatse en naar verwachting ging de reparatie nog zeker tot 15.00 uur duren. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. Rond 10.30 uur konden de huizen weer gebruik maken van hun kranen.