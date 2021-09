Burgemeester Depla over straatintimidatie in Breda: ‘Bestrijding is een zaak van lange adem’

BREDA - Sinds 8 maart 2021 zijn er al meer dan 189 meldingen van straatintimidatie in Breda gedaan bij het platform Intimideer Mij Niet. Naar verwachting gaat dit aantal fors stijgen wanneer de kroegen en clubs weer (langer) open gaan. Daarom zet de gemeente de komende tijd in op het optrekken met ondernemers om straatintimidatie tijdens het uitgaan tegen te gaan.

Op 8 maart, internationale vrouwendag, werd in opdracht van de gemeente door stichting BO Diversity het meldpunt ‘intimideermijniet.nl’ gelanceerd. Sindsdien zijn er al meer dan 189 meldingen gedaan over straatintimidatie in Breda. “Zo vallen in de eerste periode na de lancering van de meldsite als locaties het stadspark Valkenberg en de stationsomgeving in negatieve zin op en waren naroepen en uitschelden de meest voorkomende incidenten die werden gemeld”, schrijft burgemeester Paul Depla in zijn brief aan de raad.” Dit heeft geleid tot het besluit om het cameratoezicht in het park en de route naar het station te verlengen.

In de brief stelt Depla dat duidelijk blijkt dat straatintimidatie ook in Breda een hardnekkig probleem is. Begin augustus uitte stichting Bo Diversity al hun zorgen over het moment waarop de kroegen weer open mogen. “Gezien het feit dat we vanaf de lancering op 8 maart tot 28 april te maken hadden met de avondklok en hierna de kroegen en clubs nog maar beperkt open zijn geweest, schrikken we niet dat de meeste incidenten overdag plaats hebben gevonden.”, legde Lieke Kuijper, directeur Bo Diversity destijds uit. “We houden ons hart vast voor een stijging in incidenten wanneer de komende maanden het nachtleven in Breda weer begint.”

Daarom heeft de burgemeester besloten de tweede helft van het jaar de campagne voort te zetten met extra aandacht voor het uitgaan. “Dit was al de intentie bij aanvang maar de beperkende maatregelen ter bestrijding van Covid maakten dit toen niet mogelijk”, schrijft Depla. “In de vervolgcampagne gaat het niet alleen om wederom inwoners bewust te maken van de problematiek en slachtoffers te wijzen op de mogelijkheid straatintimidatie te melden, maar ook om te bezien waar we samen met ondernemers kunnen optrekken tegen straatintimidatie in het uitgaan.”

Brede aanpak

Het meldpunt en de campagnes maken onderdeel uit van een bredere campagne. “Het vertrekpunt daarin is dat de beleving van het slachtoffer centraal staat. Het idee hierachter is dat voor een effectieve aanpak een brede route nodig is: van preventie en gedragsbeïnvloeding tot aan repressie en zorgdragen voor een handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders en ook nazorg.” Echter heeft nog niet alles uitgevoerd kunnen worden zoals staat in het plan van aanpak. Dit komt niet alleen door de coronamaatregelen, maar ook door een juridische uitspraak over een verbodsbepaling op straatintimidatie in Rotterdam. Inmiddels wordt er gewerkt aan een landelijk verbod. “De bestrijding van straatintimidatie is een zaak van lange adem en wordt bij voorkeur ook in de nieuwe raadsperiode voortgezet. Vooral waar het gaat om preventie. Het inzicht wat het meldpunt geeft kan daarbij sturend zijn.”