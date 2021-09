Nora Werkt en Breda Maakt Blij slaan opnieuw handen ineen voor verkoop van kerstpakketten

BREDA - De kerstdagen lijken nog ver weg, maar Breda Maakt Blij en Stichting Nora, die mensen met een verstandelijke beperking werkervaring laat opdoen, zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen. Samen gaan zij kerstpakketten verkopen om geld in te zamen voor een nieuwe bus waarmee werknemers van Nora Werkt veilig van A naar B kunnen reizen.

In 2017 richtte Marc Mutsaars stichting Nora Werkt op, vernoemd naar zijn dochter die het syndroom van Down heeft. Marc wilde voor haar een nuttige plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk. “Vaak komen mensen in een dagbesteding terecht, terwijl er zo veel meer potentie in zit”, legt Marc uit. Daarom richtte hij zelf naaiatelier Nora Werkt op. Sindsdien werken daar meerdere mensen met een verstandelijke beperking. “Bij Nora Werkt gaan we echt met de mensen aan de slag”, legt Marc uit. “De insteek is dan altijd; wat kan iemand wèl en niet, wat kan iemand niet.”

De stichting kwam vorig jaar echter door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht. Ook de verkoop van de kerstpakketten die Nora Werkt maakt verliep erg stroef. Daarom besloot Breda Maakt Blij al snel om Nora Werkt te gaan helpen om de 2000 pakketten te verkopen. Met succes, er werden maar liefst 1700 kerstpakketten verkocht en Nora Werkt werd zo gered. Wel moest de stichting afschalen om voort te kunnen blijven bestaan.

Na het succes van vorig jaar, slaan de twee organisaties dit jaar opnieuw de handen ineen. Met de verkoop van kerstpakketten wordt er geld ingezameld voor een nieuwe bus waarmee de werknemers van Nora Werkt veilig van A naar B kunnen reizen. Ondanks dat je met de zomerse temperaturen van de afgelopen dagen nog direct denkt aan Kerstmis, is er wel nagedacht over de timing. “De meeste bedrijven kiezen al vrij vroeg in het jaar hun kerstpakket uit”, legt Thibaud Van der Steen van Breda Maakt Blij uit. “Vorig jaar waren we vrij laat, dus dit jaar zijn we er op tijd bij zodat we het doel van een nieuwe bus voor Nora en haar teamleden kunnen realiseren.” Dit jaar kon er dan ook veel eerder begonnen worden met de voorbereiding van het pakket. “We hebben echt ons best gedaan om een uniek pakket te maken vol lokale producten”, vertelt Van der Steen. “De pakketten zien er dan ook beter uit dan vorig jaar en zijn nog lekkerder geworden. Het draait om kwaliteit, maar ook om het verhaal. Ieder product zit er met een reden in en zelfs over de doos is nagedacht.”

De verkoop is inmiddels gestart via de site van Breda Maakt Blij. Nora en haar collega’s nemen opnieuw het inpakken van de pakketten voor hun rekening. Marc Mutsaars is heel blij dat de samenwerking is verlengd. “We hebben zoveel plezier beleefd aan onze samenwerking vorig jaar. Van de fotoshoot tot aan het inpakken en alle media-aandacht daaromheen, het was echt een feest voor onze medewerkers. En het belangrijkste: we bestaan nog.”