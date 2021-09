Ouderenorganisaties DE MARQ en Thebe huren twee verdiepingen van Amphia aan de Molengracht

BREDA - De oudereninstellingen De MARQ en Thebe gaan twee verdiepingen huren in het oude ziekenhuiscomplex van Amphia aan de Molengracht. Onder toeziend oog van medewerkers van de beide instellingen kunnen ouderen op beide verdiepingen revalideren na een ingreep of ziekte.

Voordat de MARQ en Thebe hun intrek nemen in het oude ziekenhuiscomplex, worden de twee verdiepingen hiervoor speciaal verbouwd. Na de verbouwing zijn er 108 plaatsen voor ouderen die revalideren of herstellen na een ingreep of na ziekte. De unieke samenwerking tussen De MARQ, Thebe en Amphia is deze week bekrachtigd door het ondertekenen van de huurovereenkomst. Na de zomer van 2022 worden er de eerste revalidanten verwacht.

Verbouwing

Revalidatietraject

Ieder mens wil volgens de ouderinstellingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ook wanneer er een beperking, ziekte of een andere kwetsbaarheid ontstaat. “Als je in het ziekenhuis terecht komt willen zij maar één ding: zo snel mogelijk weer beter worden en naar huis. Soms is dat niet haalbaar en is eerst een revalidatietraject nodig om thuis weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren”, vertelt Agnes Klaren, bestuurder van Thebe. “Excellente revalidatie en herstel spelen hierbij een belangrijke rol en maken het verschil. Precies dát verschil willen wij samen gaan maken.”

Gemeenschappelijke focus, specifieke expertises

De MARQ en Thebe gaan op de nieuwe locatie intensief samenwerken, ook met Amphia. De drie organisaties bundelen hun deskundigheid en ervaring en werken samen aan vernieuwing. Zo wordt nog meer gefocust op kansen en mogelijkheden om met iedere revalidant en zijn naasten te komen tot het best passende behandel- en revalidatieproces. Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia is verheugd om samen met Thebe en De MARQ revalidanten in Amphia te kunnen huisvesten. “Dit zijn belangrijke stappen in een efficiëntere revalidatie en herstelzorg voor deze ouderen in de regio.”

De Bredase revalidatieafdelingen van De MARQ en Thebe verhuizen na de zomer in 2022. Tot die tijd kunnen oudere mensen voor revalidatie in Breda terecht bij De MARQ Leuvenaarstraat of De MARQ Merlinde. Bij Thebe is in woonzorgentrum Lucia een afdeling ingericht voor revalidatie en herstel. De huidige revalidatie-afdelingen van De MARQ en Thebe op Langendijk sluiten medio september.