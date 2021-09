Doelpuntloos gelijkspel in Kerkrade: NAC komt niet langs Roda JC

BREDA - NAC is er vrijdagavond niet in geslaagd de overwinning op ADO Den Haag van vorige week een passend vervolg te geven. In Kerkrade eindigde het duel tegen Roda JC vrijdagavond in een doelpuntloos gelijkspel.

Na de 3-0 overwinning op ADO Den Haag van de vorige speelronde, voerde Edwin de Graaf slechts één wissel door in zijn basisopstelling. Danny Bakker keerde terug van een blessure en nam plaats naast Adiléhou in het centrum van de verdediging. Dit ging ten koste van Colin Rösler, die vandaag op de bank begon.

In de beginfase was NAC zoekende. De thuisploeg zette NAC vroeg vast waardoor de bezoekers moeite had de voetballende oplossing te vinden. Na het eerste kwartier kroop de ploeg van Edwin de Graaf ietwat uit de schulp, maar echt gevaarlijk werd het niet. Hetzelfde gold overigens voor de Limburgers. Zo noteerde we voor rust eigenlijk geen echte grote kans.

De tweede helft begon wel meteen met een kans. Ody Velanas kopt een goed aangesneden voorzet van Milan Vanacker richting het doel van Rody de Boer. De doelman wist nog net een handje achter de bal te krijgen om de openingstreffer te voorkomen.

Beide ploegen kregen in de slotfase de kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Uiteindelijk moest NAC genoegen nemen met een gelijkspel. Over de hele wedstrijd gezien was dat het enige terechte resultaat.

Aanstaande maandag staat het uitduel met Jong Ajax op het programma, waar NAC met een uitverkocht uitvak opzoek zal gaan naar drie punten.