Opnieuw brand in nieuw appartementencomplex aan Markendaalseweg

BREDA - Er heeft zaterdag aan het begin van de avond opnieuw een brand plaatsgevonden in het nieuwe appartementencomplex aan de Markedaalseweg. Een half jaar geleden was daar ook al brand.



Op de achtste verdieping van een flatgebouw aan de Markendaalseweg is brand uitgebroken. De brandweer was meerdere voertuigen aanwezig. Ook een hoogwerker werd ingezet. Het is niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. De Markendaalseweg werd gedeeltelijk afgezet. Ook werden er op deze verdiepingen woniongen ontruimd voor de veiligeheid.