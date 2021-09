Geslaagde editie Swim to Fight Cancer: 184.500 euro voor kankeronderzoek

BREDA/ PRINSENBEEK - Swim to fight Cancer Breda heeft zondag 184.500 opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ruim 300 zwemmers uit de regio Breda haalden donaties op bij bijna 8.000 donateurs. “Een geslaagde tweede editie”, aldus een trotse projectleider Theo Dekker.

Zondagmiddag sprongen ruim 300 zwemmers, waaronder 50 kinderen, het water in om minimaal een kilometer te zwemmen in natuurbad de Kuil in Prinsenbeek. Er werd gezongen, aangemoedigd en uiteraard fanatiek gezwommen. Het onthaal door het publiek, toen de zwemmers uit het water kwamen, zorgde bij velen voor een lach en een traan.



Sneller behandelen

Ook Saskia van den Ouden (48), voormalig Europees kampioene paratriathlon zwom mee. In maart 2021 werd darmkanker bij haar geconstateerd. Een snelle, ingrijpende behandeling volgde. Voor Swim to Fight Cancer Breda zwom ze 2 kilometer. “Ik doe mee om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten nog sneller geholpen worden”, vertelt Saskia. “Gezien de oplopende wachtlijsten vanwege corona een zorg waar nog maar weinig aandacht voor is.”



Doneren nog steeds mogelijk

Het opgehaalde bedrag gaat 100% naar kankeronderzoek, geselecteerd door Fight cancer en gecontroleerd door KWF. Het betreft een voorlopige uitslag. Tot 30 september aanstaande kan nog gedoneerd worden. Doneren kan hier.