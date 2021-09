Vuelta maakt data bekend: 21 augustus 2022 etappe Breda-Breda

BREDA - La Vuelta, de ronde van Spanje, start volgend jaar op vrijdagavond 19 augustus 2022 met een ploegentijdrit in Utrecht. Tijdens de 2e etappe, op zaterdag 20 augustus, koerst het peloton van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht. En op zondag 21 augustus trekken de renners door het Brabantse landschap tijdens de etappe Breda-Breda. Dat heeft de organisatie vandaag bekend gemaakt.

De Ronde van Spanje doorkruist volgend jaar maar liefst 34 Nederlandse gemeenten gedurende 3 dagen. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Eigenlijk zou de Vuelta in 2020 al door Breda razen, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Sinds vandaag is dus duidelijk dat zondag 21 augustus 2022 de datum is die Bredase wielerliefhebbers rood moeten omcirkelen in hun agenda. Dan zal de etappe Breda-Breda dan eindelijk worden verreden.

De Vuelta etappe Breda-Breda is een grote cirkel door West- en Midden-Brabant. Vanuit Breda gaat de etappe naar Chaam, Baarle-Nassau, Alphen, Gilze, Rijen, Dongen, Oosterhout, Made, Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Halderberge, Dinteloord, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Woensdrecht is de meest westelijke plek op de route. Vanaf daar gaan de renners weer richting Breda via Wouwse Plantage, Roosendaal, Rucphen, Sint Willebrord, Sprundel en Etten-Leur.

Aanloop

De festiviteiten rondom de La Vuelta Holanda gaan al veel eerder van start dan augustus 2022. In de doorkomst-gemeenten en op andere plekken in de regio’s worden maanden van tevoren al verschillende activiteiten georganiseerd. De Nederlandse organisatie is in gesprek met sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en ondernemers om te verkennen welke ideeën deze partijen hebben voor activiteiten rond het internationale wielerevenement in 2022. Er wordt ingezet op de thema’s feest, gezond stedelijk leven en duurzaamheid.