Weerbericht Breda: ‘Morgen wordt een warme dag met zo’n 25 graden’

BREDA - Wie deze week nog even wil genieten van warm weer in Breda, moet zorgen dat hij dinsdag naar buiten gaat. Dat belooft de warmste dag van de week te worden. Wel zal de dag in Breda eindigen met wolkenvelden en stevige buien.

Maandagmiddag krijgt de zon de meeste ruimte in het zuiden. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 graden. Morgen zal het nog een paar graden warmer worden en wordt het met zo’n 25 graden de warmste dag van de week.

Morgenochtend vroeg komt regionaal nog wat nevel of mist voor. Gedurende de ochtend lost dit op en we maken de overgang naar zonnig nazomerweer met hooguit wat sluierbewolking. Het blijft droog en er staat een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt aan het einde van de ochtend op veel plaatsen al richting 20 tot 22 graden en met het zonnetje erbij is het aangenaam buitenweer.

Morgenmiddag is het eerst droog en flink zonnig met enkele wolkensluiers. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden wolkenvelden over en de zon schijnt minder uitbundig. Later op de middag trekken vervolgens enkele stevige buien vanuit België het land binnen. Ook woensdag vallen verspreid over het land nog enkele buien. De dagen daarna blijven we qua weer in rustig vaarwater. De zon is geregeld te zien en op een enkele bui na is het vaak droog. De maximumtemperatuur komt uit tussen 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. In de nachten zijn er opklaringen en kan het nevelig worden. Voorlopig lijkt het rustige weer aan te houden.