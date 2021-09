Breda verwelkomt 20.000 bezoeken tijdens Open Monumentendagen

BREDA - De Open Monumentendagen Breda hebben meer dan 20.000 bezoeken aan monumenten opgeleverd. Op zaterdag 11 en zondag 12 september zwaaiden de deuren van meer dan 40 monumenten in Breda weer open.

De ‘vertrouwde’ locaties zoals Grote Kerk, Begijnhof en Waalse Kerk konden op veel belangstelling rekenen. Maar ook nieuwe onderdelen van het programma zoals Ingenhousz, het Pop-upmuseum van Arjati in Huis van der Donck, het Maczek Memorial en het Kerkhof in Bavel waren populair bij het publiek.

Een hoogtepunt was de Lutherse Kerk waar het Arthema Kwartet het publiek overspoelde met wonderschone filmmuziek. De expositie van Kunstkameraden maakte veel indruk. Veel enthousiasme was er ook bij Korenmolen De Hoop over de rondleidingen door de molenaar.

Er heerste een vrolijke en relaxte sfeer, zowel bij het publiek als bij de beheerders/eigenaren van de monumenten en de organisatoren van speciale activiteiten. Veel rondleidingen waren volgeboekt. Door de coronamaatregelen was de capaciteit van Open Monumentendagen kleiner dan andere jaren, maar het publiek was erg geïnteresseerd en er was genoeg tijd om naar hartenlust vragen te stellen.

Kinderen

Ook voor kinderen was er meer dan genoeg vertier. Op zaterdagavond werd de Wendelroute gelopen die eindigde in een sprookjesachtig verlichte Grote Kerk. De huifkar met ritjes door het historische centrum trok veel publiek. In het Stadhuis konden kinderen bij archeologie scherven in elkaar puzzelen en was er veel belangstelling voor het 17e-eeuwse skelet.