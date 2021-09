NAC hard onderuit tegen Jong Ajax: 6-3

BREDA - NAC is vanavond hard onderuit gegaan tegen Jong Ajax. Op Sportcomplex de Toekomst wist NAC nog wel op voorsprong te komen, maar hierna ging het hard. De Amsterdammers wisten met snelle combinaties al vroeg uit te lopen naar een riante voorsprong. Na 25 minuten spelen was het al 4-1 voor de thuisploeg. Deze domper kwam NAC niet meer te boven en na 90 minuten stond de eindstand van 6-3 op bord.

Edwin de Graaf voerde vandaag een aantal wijzigingen door in de basiself ten opzichte van de basisopstelling van afgelopen vrijdag. Zo waren Mario Bilate, Ruben Ligeon en Jarchinio Antonia vandaag fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Danny Bakker, die afgelopen vrijdag wel in de basis begon, nam vandaag plaats op de bank.

NAC kende een uitstekend begin van de wedstrijd. Al na drie minuten spelen zette clubtopscorer Ralf Seuntjens de 0-1 op het scorebord. Ody Velanas schatte een goede steekpass van Jethro Mashart op waarde. Velanas leverde de bal op zijn beurt uistekend af bij Seuntjens, die de bal in de lange hoek schoof.

Lang kon NAC niet van de voorsprong genieten. Na tien minuten spelen werd het namelijk alweer 1-1. Danilo schoot de bal na een scrimmage voor het Bredase doel achter Olij: 1-1. Weer twee minuten later was het weer raak voor de Amsterdammers. Kort hierna kreeg ook NAC weer de kans langszij te komen, maar helaas trof Seuntjens de paal. Aan de andere kant viel enkele minuten later wel weer een doelpunt. Victor Jensen werd bediend door Naci Ünüvar en maakte de vierde goal van het duel nog binnen de 20 minuten: 3-1.

Jong Ajax bleef maar doorgaan en NAC had geen antwoord op de vlotte combinaties van de thuisploeg. Het werd zelfs nog erger voor rust. In de 25e minuut was het linksback Youri Baas die de 4-1 maakte. Hier bleef het bij tot de rust.

Ook de tweede helft kon NAC geen potten breken. Na een uur spelen was het Youri Regeer die zijn tweede binnenschoot en daarmee de opgave voor NAC om terug in de wedstrijd te komen vrijwel onmogelijk maakte.

Na zeventig minuten spelen deed NAC iets terug. Ralf Seuntjens versierde een vrije schop op de rand van het strafschopgebied. Thom Haye legde aan en schoot de bal op fraaie wijze in de kruissing. Dit was zijn eerste voor De Parel van het Zuiden, al zou hij deze liever op een ander moment hebben gemaakt.

In de 78e minuut kopieerde invaller Max de Waal het doelpunt van Thom Haye. Op vrijwel identieke wijze schoot hij een vrije trap achter Nick Olij voor de 6-2. Tien minuten voor tijd was het Ralf Seuntjens die zijn tweede maakte en de eindstand van 6-3 op het scorebord schoot. Een totale off-day voor de ploeg van Edwin De Graaf.