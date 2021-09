De gedumpte vaten in het natuurgebied in Teteringen (Foto: Jeroen Stuve)

De gedumpte vaten in het natuurgebied in Teteringen (Foto: Jeroen Stuve)

Lekkende vaten vol drugsafval gedumpt op Cadettenkamp

TETERINGEN - Op het Cadettenkamp in Teteringen zijn in de nacht van maandag op dinsdag grote vaten drugsafval gedumpt. Het gaat om zes vaten van ieder 1000 liter. Enkele vaten hebben gelekt.

Een wandelaar die vanochtend om 07.00 uur zijn hond aan het uitlaten was in het natuurgebied in Teteringen kwam de vaten tegen en waarschuwde de politie.

Politie en brandweer zijn ter plaatse gekomen. In totaal gaat het om een dumping van zes vaten van ieder 1000 liter. Enkele vaten hebben gelekt, waardoor de grond vervuild is geraakt. De brandweer heeft metingen verricht, en een gespecialiseerd bedrijf zal de vaten afvoeren en de vervuilde grond afgraven.

De politie is op zoek naar tips in de zaak. De vaten passen niet in een auto, dus moeten met een busje of vrachtwagen vervoerd zijn. Wie iets verdachts heeft gezien in de omgeving van Cadettenkamp, wordt gevraagd dit te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.