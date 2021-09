Is Stan (11) uit Bavel hét nieuwe Nederlandse tennistalent?

BAVEL - Afgelopen week hebben we mogen genieten van prachtig tennis op de US Open in Amerika. De Nederlander Botic van de Zandschulp deed het fantastisch door de kwartfinales te behalen. Hiermee is het Nederlandse tennis internationaal weer goed op de kaart gezet. En misschien is het wel de 11-jarige Stan Put uit Bavel die in zijn voetsporen zal treden. Hij is op koers om volgend jaar naar het WK in Amerika te gaan.

In omgeving Breda zijn er vele prestatieve jeugdspelers te vinden, waaronder de 11-jarige Stan Put uit Bavel. De afgelopen jaren heeft hij met veel plezier getraind bij Vitasports bij tennisvereniging B.L.T.V. in Breda en mooie stappen gezet in zijn tennisontwikkeling.

Stan is opgenomen in de landelijke KNLTB-selectie t/m 12 jaar. Na een lange corona-periode mocht de jeugd begin juli eindelijk weer wedstrijden spelen. Deze zomer is Stan Nederlands kampioen geworden in de dubbel t/m 12 jaar en heeft hij nipt de halve finale verloren in de singels. In de afgelopen weken is hij op de ranglijst opgeklommen van positie nr.18 naar nr. 4. Hij heeft deze zomer zes Junioren Tour Goud toernooien gespeeld, waar de top twintig van Nederland aan mee doet. Hij heeft vier finales gespeeld, waarvan hij uiteindelijk twee toernooien heeft gewonnen. In augustus heeft hij ook een Ten Pro toernooi gewonnen voor 11-jarigen bij de prestigieuze Mouratoglou Tennis Academy in de C’ote d’Azur.

Topsport

Om zijn tennisdroom na te jagen en meer te kunnen trainen is Stan vorige week gestart in de topsport brugklas van Sint-Joriscollege in Eindhoven. Hij gaat trainen bij tennisschool Amjoy. Zij hebben veel ervaring met het opleiden van internationale jeugdspelers. Na de middelbare school stromen ook veel van hun spelers door naar Universiteiten in Amerika om daar toptennis met studie te combineren.

Stan zijn doel is om nr. 1 van Nederland te worden tot en met 12 jaar en volgend jaar mee te doen aan de Orange Bowl (WK t/m 12 jaar) in Amerika. Zijn coach Benjamin Reek is de afgelopen jaren al vaker met spelers in Amerika geweest en gaat hem de komende tijd begeleiden om deze stap te kunnen maken.