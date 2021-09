‘Onbekende’ sport brengt Bredase ouderen samen

BREDA – OSV Bowls Breda heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: Luuk Nobelen. De unieke, relatief onbekende sport Bowls wordt al sinds 1992 in Breda beoefend en door het laagdrempelige trekt het vooral senioren. Als het aan Nobelen ligt, zouden veel meer Bredanaars zich aan moeten sluiten.

Bowls, niet te verwarren met bowling, is een precisiesport waarbij het de bedoeling is dat de spelers afgeplatte ballen, bowls, zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal laten rollen. Een soort combinatie van jeu de boules en bowling, met een extra dimensie: er zit een gewichtje in de bal, waardoor deze kantelt. Sinds enkele decennia wordt de traditionele, Engelse sport nu ook in Breda beoefend.

Luuk Nobelen, nieuwe voorzitter van OSV Bowls, speelde de sport voor het eerst drie jaar geleden in Nieuw Zeeland toen hij daar op familiebezoek en vakantie was, en sindsdien zit hij bij de Bredase club. ‘’Het is moeilijk maar ook interessant en vooral gezellig en laagdrempelig.’’ Want je hebt er alleen maar sportschoenen voor nodig: materiaal wordt aangeleverd door OSV Bowls. ‘’Bredanaars zijn vaak onbekend met de sport, maar het is eigenlijk heel relaxt. Je hoeft er niet sportief voor te zijn maar je blijft op deze manier wel in beweging.’’

In juni werd al een nieuw initiatief geïntroduceerd in Breda. In de gemeente wordt al volop ingezet om eenzaamheid aan te pakken. ‘’Samen met de gemeente Breda en MOOIWERK proberen we nu veel mensen te werven om senioren zoveel mogelijk uit hun isolement te halen door corona.’’ Nobelen hoopt dan ook dat veel mensen zich aanmelden. ‘’Naast eenzaamheid pak je ook een ander probleem aan onder ouderen: Gebrek aan beweging.’’ Hij ziet het als zijn taak om als nieuwe voorzitter zo veel mogelijk nieuwe mensen aan te trekken.

Op dinsdagmiddag en vrijdagavond trainen ze samen of spelen ze onderling wedstrijdjes. ‘’Maar iedere maand wordt er wel een toernooi georganiseerd. Dat kan door heel Nederland zijn, maar in Breda hebben we ook wel eens kampioenschappen neergezet.’’ Aanmelden kan via de website van OSV Bowls Breda of door een email te sturen naar lpmnobelen@gmail.com.