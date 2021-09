Over exact een half jaar gaat Breda weer naar de stembus

BREDA - Over exact een half jaar is het zo ver: Dan mogen Bredanaars weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 16 maart kunnen Bredanaars weer hun stem uitbrengen op de persoon die zij graag terug willen zien in de gemeenteraad. De partijen zijn zich al volop aan het voorbereiden, en de eerste lijsttrekkers zijn afgelopen maanden al gepresenteerd.

Momenteel bestaat de Bredase gemeenteraad uit negen fracties die samen 39 zetels hebben. Daarvan heeft de VVD er met 11 zetels de meeste. De lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022 is wethouder Boaz Adank. Hij werd in juni unaniem gekozen. In een statement op hun website laat de VVD weten dat ‘ze streven naar een mooier, toegankelijker, veiliger en leefbaarder Breda.’ In het afgelopen jaar hebben ze zich onder meer hard gemaakt voor meer parkeermogelijkheden en voorlichtingen over alcohol en softdrugs.

D66 heeft afgelopen zomer gekozen voor de nieuwe lijsttrekker Bart Lauwen. Volgens de partij ‘is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart en economische en persoonlijke groei.’ Hier zetten ze dan ook sterk op in. CDA heeft net als D66 zes zetels. CDA maakte vandaag bekend dat de 31-jarige Jeroen Bruijns is verkozen tot lijsttrekker. “Ik zie ernaar uit om, nu het weer kan, veel Bredase bewoners, verenigingen en bedrijven te spreken over ons Breda. Als we mensen verbinden en onze krachten bundelen, kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd overwinnen. De woningopgave, een gezonde leefomgeving en een bloeiende samenleving na de pandemie, zijn taken die we niet alleen aan de markt of overheid kunnen overlaten. Daar zullen we samen verantwoordelijkheid voor moeten nemen”, aldus Bruijns. GroenLinks zet zich met vijf zetels in voor een groener en socialer Breda. Onderwerpen als betaalbaar wonen en een groene stad staan bij hen hoog in het vaandel om van Breda een eerlijke en kansrijke stad maken. Zo hebben ze de omgevingsvisie van Breda in 2040 opgesteld met verbeterpunten omtrent woningen, natuur en bedrijven.

Zondag werd bekend dat de Bredase Partij van de Arbeid Arjen van Drunen heeft benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft in de huidige gemeenteraad vier zetels. De SP heeft er in de huidige raad drie, nadat Boi Boi Huong zich afgelopen raadsperiode afsplitste en verder ging als eenmansfractie Lijst Huong. Inge Verdaasdonk zal de SP politiek leiden als lijsttrekker van de partij. Volgens haar staat er deze verkiezingen veel op het spel. “Al jaren komen er geen betaalbare woningen bij, krijgen mensen niet de zorg waar ze recht op hebben en neemt de tweedeling toe. Het wordt tijd dat Breda weer van en voor iedereen is!”

De fractie van 50PLUS richt zich op de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie, maar ook op gespreksthema’s als AOW, pensioen, ouderenzorg, seniorenhuisvesting. De partij heeft momenteel twee zetels.

De lokale politieke beweging BredaBeslist heeft momenteel één zetel in de raad, die in 2018 werd verdiend door Breda’97. Breda’97, BOB en een deel van Volmondig Ja besloten vorig jaar te fuseren tot één partij waardoor ze een lokaal gezamenlijk geluid kunnen brengen. Het eerste grondbeginsel van BredaBeslist luidt lokaal boven landelijk, waarmee ze het beste voor de stad willen.

Verkiesbare partijen

Uiteraard zijn er ook veel partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten, maar die hopen daar over precies een half jaar verandering in te kunnen brengen. Eén van hun is de Brabantse afdeling van Partij van de Dieren. De partij maakte zich dit jaar onder andere al hard tegen de verdozing van Breda via een demonstratie op het Chasséveld. Volt, begin 2021 al geïntroduceerd op de landelijke verkiezingen, zette ook al een eerste stap naar de Bredase gemeentelijke verkiezingen. BuurtBelangen, mede opgericht door oud-wethouder Patrick van Lunteren, is een nieuwe speler binnen het politieke veld in Breda. De LPF zal zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad van Breda, en verwacht over enkele weken de lijsttrekker bekend te kunnen maken. ChristenUnie hoopt over een half jaar ook een plek in de raad te bemachtigen. “Eén zetel. Daar gaan we voor”, aldus coördinator Shima Kia. “Breda mist een duidelijk christelijk-sociaal geluid.”

Welke partijen zich allemaal verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Breda, is nog niet definitief. Partijen kunnen zich nog tot eind dit jaar registreren.

Over de gemeenteraad



De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Door in maart te gaan stemmen op een raadslid kun je bijvoorbeeld invloed hebben op het beleid als onderwijs, nieuwsbouw of de hoogte van belastingen. Uit de gekozen partijen worden kandidaat-wethouders voorgedragen aan de gemeenteraad die bepaalde taken of portefeuilles toegewezen krijgen waar ze zich binnen de gemeente op richten.