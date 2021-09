Het heien is begonnen: Duurzaam distributiecentrum verrijst in Krogten

BREDA - WDP realiseert een nieuw distributiecentrum met kantoor voor Brand Masters. De locatie is gelegen aan het Steenen Hoofd in Breda, achter de Hanos en vlakbij de Backer en Ruebweg. Er wordt komende maanden geheid. Dat kan voor overlast zorgen. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Het nieuwbouwmagazijn zal ongeveer 48.000 m² omvatten, waarvan het eerste gedeelte van ongeveer 23.500 m² langdurig aan het Oosterhoutse Brand Masters is verhuurd. Voor de realisatie werkt ontwikkelaar WDP in samen met Burgland Real Estate en bouwonderneming De Vries&Verburg.

“Medio 2019 werd duidelijk dat de huidige huisvesting van Brand Masters in Oosterhout welke in 2016 voor hen is gerealiseerd, de sterke groei van Brand Masters niet langer aankon. Bij gebrek aan geschikte bouwpercelen in Oosterhout zijn we uitgeweken naar ons nieuwbouwplan voor DC The Bay”, aldus Martijn Sleutjes van WDP. “Bij dit project was het aspect duurzaamheid en de werkomgeving van groot belang. Zo is het gebouw rondom voorzien van veel daglichttoetreding, een all-electric gasloze klimaatinstallatie, zonnepanelen, groene gevels en daken. Ook zal er een ruime hoeveelheid oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen komen en zal er veel groen worden gerealiseerd, met onder meer wandelpaden en picknicktafels langs de waterkant.”

Paul Broersen, CEO van Brand Masters: “We zijn als Brand Masters zeer verheugd om samen met WDP weer een grote stap in onze ontwikkeling te zetten. Brand Masters ontwikkelt zich zowel in Nederland als internationaal zeer snel. Met dit nieuwe ‘duurzame’ distributiecentrum zijn we nog beter in staat om het sterk groeiende distributievolume efficiënt en snel te behandelen en onze servicegraad te versterken. Ook is het een belangrijk element in ons streven naar een duurzame supply chain”.