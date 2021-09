Alle Bredase nachtclubs om 00.00 uur dicht: ‘Dat wordt een drama!’

BREDA - Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september de deuren weer openen zonder dat bezoekers afstand tot elkaar hoeven te houden. Wel moet dan aan de deur de coronacheck-app worden gecontroleerd én moeten de zaken de deuren al om 00.00 uur sluiten. En het is vooral dat laatste deel dat tegen het zere been is van Arnold van Strien, eigenaar van de kapitein. “Dat wordt een drama. Dat kan niet anders.”

Eindelijk weer gasten laten feesten zonder afstand in de Kapitein? Daar heeft Arnold van Strien wel oren naar. En hij is ook best bereid om de coronacheck-app aan de deur te controleren. Maar de deuren al om 00.00 uur weer sluiten? Dat ziet hij niet zitten. Het heeft geen meerwaarde, én is gevaarlijk stelt hij.

“In Breda heb je het makkelijk over tien tot vijftienduizend gasten op een uitgaansavond. Als wij weer mogen knallen, kun je ervanuit gaat dat we hard gaan. Dus dan staan alle cafés gewoon vol om 00.00 uur. Iedereen dan tegelijkertijd buiten zetten is gewoon gevaarlijk. We hebben niet voor niets een afvloeiregeling. Dat is nodig om te zorgen dat taxi’s en handhaving het aan kunnen”, legt hij uit. Bovendien verwacht hij dat lang niet alle feestvierders begrip zullen hebben voor het sluiten van de deuren. “Je ziet dat het draagvlak afneemt, omdat het beleid zo moeilijk uit te leggen is. Dan heb je dus duizenden boze, aangeschoten mensen op straat staan. Dat moet je niet willen.” Horecaeigenaren zijn niet de enigen die zich daar zorgen over maken. Ook de burgemeesters die zitting hebben in de Veiligheidsregio’s hebben al zorgen geuit over de handhaving.

Naast de gevaren van het beleid ziet Van Strien ook meerwaarde van de vroege sluitingstijd niet in. “Die mensen staan toch al bij elkaar, én zijn gecontroleerd voor binnenkomst. Wat is dan het nut van ze om 00.00 uur weer buiten zetten? Dat vraag ik me echt af. En ik ben niet de enige. Ik hoop oprecht dat de overheid dit plan nog gaat aanpassen, en ons ruimere openingstijden gaat geven.”

Restaurants

Alle bezoekers van de horeca zullen vanaf eind september ook de coronacheck-app of een negatief testbewijs moeten laten zien. In het nachtleven vindt Van Strien dat wel haalbaar. “Als dat zou betekenen dat ik weer heel de nacht open mag, dan ben ik bereid om die controles uit te voeren. Maar ik vind het voor restaurants echt niet uit te leggen. Daar gaat het al maanden goed. En straks moet je ineens met de puberkinderen langs een teststraat wanneer je even een uitsmijter wil eten in de stad na het shoppen? Dat is niet uit te leggen.”