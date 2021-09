Man die met kapmes over straat liep in Kesteren is 76-jarige Bredanaar

BREDA - De verdachte man die vanochtend met een kapmes (eerder sprak de politie over een zwaard) over straat liep nadat hij een vrouw had mishandeld, is een 76-jarige man. Dat heeft de politie vanmiddag bekend gemaakt. De politie moest een waarschuwingsschot lossen bij de aanhouding van de man.