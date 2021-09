Geldhond treft 270.000 euro aan in garagebox in Breda bij grootschalige controle

BREDA - In opslaglocaties in Breda zijn dinsdag 746 boxen gecontroleerd. Deze controles vonden plaats in samenwerking tussen de gemeenten, politie, douane, en de NSSA (branchevereniging van verhuurders van opslagruimten). Op een van de locaties werd dankzij de scherpe neus van een geldhond in een box bijna 270.000 euro gevonden.

De box met het grote geldbedrag was de laatste box die door handhavers van de gemeente, politieagenten en douane gecontroleerd werd. Het geld is in beslag genomen, de recherche doet onderzoek naar de herkomst van het enorme geldbedrag.

Burgemeester van Breda, Paul Depla, is blij met de resultaten: “Opnieuw tonen we aan dat we met deze acties kunnen tegengaan dat opslagruimten voor criminele doeleinden gebruikt worden. Ook deze keer was er een goede samenwerking met de verhuurders en de andere partners. En dat is heel belangrijk, want alleen samen staan we sterk tegenover de georganiseerde criminaliteit.”

Samenwerking Baronie in BIT

Deze controle vond plaats onder het Baronie Interventieteam (BIT). Hierin werken de gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert samen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. De slagkracht is daardoor groter en is er in korte tijd meer zicht en inzicht over een groter gebied.

Melden

“Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan”, aldus de politie. “Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.”