Bredanaars mogen stemmen: Eén van deze drie kunstwerken komt in het Valkenberg te staan

BREDA - Maisha, Levensboom of de Ring van Breda. Dat zijn de namen van de drie kunstwerken waarop Bredanaars de komende maand kunnen stemmen. Het kunstwerk dat de meeste stemmen krijgt zal een prominente plek krijgen in het Valkenberg, nabij de het Artikel 1-monument dat bij de uitgang richting het Kasteelplein staat.

In november 2019 kreeg Breda van de Chinese zusterstad Yangzhou een paviljoen cadeau. Dat was een diplomatiek cadeau ter ere van het 25-jarig bestaan van de stedenband tussen Breda en Yangzhou. Het paviljoen gaat een plek krijgen in het Valkenberg en kon rekenen op veel positieve reacties. Maar er kwam ook kritiek vanuit de stad vanwege de mensenrechtensituatie in China. En dat was reden voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om ook plaats te maken voor een nieuw kunstwerk dat zich juist richt op het belang van gelijke behandeling; Artikel 1 van onze grondwet.

“Het is heel goed dat we daar met elkaar over in gesprek gaan”, legt wethouder Boaz Adank uit. “In plaats van dat we onze ogen sluiten voor de kritiek op de mensenrechtensituatie in China, openen we met het realiseren van een nieuwe kunstwerk juist echt het gesprek. Mogen zijn wie je bent en behandeld worden als ieder ander is een grondrecht dat van groot belang is. Op deze manier - welk ontwerp het ook wordt - zal dat op een prominente plek in het groene hart van onze stad te vinden zijn. Zo blijven we er steeds aan herinnerd worden.”

Wethouder Marianne de Bie van Kunst en Cultuur is blij verrast met de ontwerpen die zijn gemaakt. “Ik heb natuurlijk een persoonlijke voorkeur, maar eigenlijk maakt het mij niet uit welk kunstwerk gekozen gaat worden door Breda. Ze prikkelen en zetten ieder op hun eigen manier aan tot denken. Tegelijkertijd liggen ze qua stijl enorm uiteen, dus Breda krijgt echt wat te kiezen.”

Maisha

Dit kunstwerk is gemaakt door Monica Dahlberg. Het ontwerp is gemaakt in klei, maar zal een kleurrijk kunstwerk worden in de kleuren van het wapen van Breda. Het verbeeld een poortwachter, zoals Dahlberg die vaker maakt. Met het kunstwerk worden vooroordelen over hoe we naar niet-westerse kunst kijken niet uit de weg gegaan.



Maisha - Monica Dahlberg

Levensboom

Bomen communiceren en hebben een netwerk van gelijkwaardige samenwerkingen. Vanuit die gedachte ontwierp Jennifer Tee Vrijheidsboom: een vorm gebaseerd op van oudsher het belangrijkste symbool voor vrijheid en democratie. Het kunstwerk bestaat uit bakstenen gemaakt van klei uit rivieren en water in de omgeving van Breda.



Vrijheidsboom - Jennifer Tee

De Ring van Breda

De Ring van Breda is ontworpen door Folkert de Jong en is een ‘democratische publiekstrekker’. Het kunstwerk bestaat uit een grote ring van zo’n 2,5 meter hoog, en een kleinere ring waarin je het portret van Willem van Oranje ziet.



De Ring van Breda - Folkert de Jong

De drie ontwerpen verschijnen 15 september op de website Planbreda.nl Daar kunnen inwoners van Breda hun stem uitbrengen op het kunstwerk dat volgens hen in het park moet komen. Stemmen kan tot 15 oktober.