Sound of Europe brengt Breda mix van Jazz, klassiek, funk en elektronica

BREDA - Sound of Europe brengt sinds 2018 een mix van jazz, klassiek, funk en elektronica naar Breda. Het festival is geworteld in improvisatie en muzikaal vakmanschap uit Europa. Het festival is er vooral op gericht bezoekers iedere keer wat nieuws te laten ontdekken. Het festival vindt op 14, 15 en 16 oktober plaats in Podium Bloos en op een podium middenin de skatehal van PIER15

Laten we voorop stellen dat Sound of Europe niet ‘nog een jazzfestival in Breda’ is, zo meldt de leiding. Het festival bestaat uit verschillende podia met ieder een eigen karakter.

Locaties



Sinds 2019 vindt Sound of Europe plaats in de Belcrum. De huidige en derde editie van Sound of Europe vindt plaats op 14, 15 en 16 oktober 2021 plaats in Podium Bloos en op een podium middenin de skatehal van PIER15. Daarnaast organiseert Sound of Europe door het jaar heen een reeks concerten in De Avenue.

Acts

Mensen kunnen op het podium live luisteren naar de volgende artiesten:

Eric Vloeimans & Will Holshouser (NL / US)

Rembrandt Frerichs (NL) met een ensemble van internationale musici

Artvark Saxophone Quartet (NL) speciaal voor dit festival samen op het podium met Matangi Quartet en Pitou

Boi Akih (NL / HU / GN)

4B2M met muzikanten uit De Staat & Go Back To The Zoo (NL)

Nora Kamm TRIBA (DE / FR)

Lucas Niggli (CH)

GreyHeads (NL / IT / SW)

Eddy & The Ethiopians (NL / FR / BE / ET)

ZmoodfellaZ (NL / US)

Power to the Pipo (NL)

Rik van der Made Kwintet (NL)

LP-presentatie van Frank van der Kooij & NDIO (NL)

CD-presentatie van Sjoerd van Eijck’s OAK (NL)

Generation Next-programma met een nieuwe lichting talent in de spotlight.

Voor kaarten en meer informatie kun je terecht op de website.