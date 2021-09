Toegangsbewijzen controleren terwijl er al een personeelstekort is: ‘Het is niet haalbaar’

BREDA – Bijna onmogelijk: Daar komen de nieuwe coronaregels volgens de Bredase horeca eigenlijk op neer. Door het grote personeelstekort hebben zaken al moeite om de deuren open te houden. Alle gasten controleren op een geldige qr-code is dan ook bijna geen doen, stellen Johan de Vos en Rinse Staal.

De eerste reactie van Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland kwam neer op verbazing en verwondering. ‘’Ik heb geen idee hoe we dit moeten gaan aanpakken, alles staat nog bol van vragen”, vertelt hij. “Dit gaat geheid problemen opleveren, al dan niet door praktische bezwaren of personeelsproblemen, of mensen die de discussie uit principe aangaan.’’



Het personeelstekort in de horeca houdt al langer stand. In juli werd een enquête gehouden onder Bredase horecazaken waaruit bleek dat er wekelijks een tekort aan 10.000 uur zou zijn binnen het vakgebied. Door het personeelstekort is het enorm lastig om al die qr-codes te controleren: ‘’Dat probleem is nijpend,’’ zegt De Vos. ‘’Er zijn verschillende tentjes hier die 1 à 2 dagen in de week sluiten of bijvoorbeeld geen lunch meer serveren omdat we gewoon handen tekort komen.”

Pier15

Ook Rinse Staal van Pier15 weet nog niet helemaal hoe hij dit moet gaan aanpakken. ‘’Met onze jonge doelgroep voor het skatepark is het moeilijk om aan iedereen een coronatoegangsbewijs te vragen. We merken dat vooral veel jongeren niet volledig gevaccineerd zijn. We willen bij het publiek peilen hoe ze hierin staan. De band die we de laatste jaren hebben opgebouwd met onze klanten kunnen we niet zomaar teniet doen door nu politieagentje te gaan spelen bij de ingang van ons terras.’’ Het terrein van Pier15 bestaat uit een skatehal en een buitenterras. ‘’Binnen valt het nog wel te overzien, maar als we drie man moeten inzetten om het terras te controleren, is het niet meer te doen.’’

Dins?dagavond tijdens de persconferentie werden de nieuwe maatregelen bekend. Die gaan op zaterdag 25 september in. Lees hier welke regels er precies veranderen vanaf die datum.