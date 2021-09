Fors aantal dumpingen en drugslabs in eerste helft van 2021 in Zeeland-West-Brabant

BREDA - In de regio Zeeland-West-Brabant blijven illegale drugslabs en dumpingen een groot probleem. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers die de politie-eenheid Zeeland West-Brabant heeft gepubliceerd. In de eerste helft van 2021 werden onder meer 14 opslaglocaties ontdekt, een kwart meer vergeleken met de eerste helft van vorig jaar.

In de eerste helft van het jaar werden tien productielocaties ontdekt en verruimd in de Zuid Westelijke gemeentes. De meest recentelijke daarvan was een amfetamine laboratorium in Dinteloord, maar ook in Etten-Leur en Oud-Gastel werden recentelijk labs aangetroffen. In Wernhout werd nog een grondstoffen lab gevonden waarbij één slachtoffer om het leven kwam.

Daarnaast werden er in de eerste zes maanden van dit jaar vijftien dumpingen van drugsafval gemeld. Bij de politie viel op dat er een daling in het aantal dumpingen, maar een stijging in het aantal laboratoria te zien is. “Het lijkt goed nieuws, maar we weten ondertussen dat de criminelen nieuwe manieren hebben gevonden om het afval te lozen, bijvoorbeeld in het water, op het riool of in de grond,’’ zegt Eenheidscoördinator synthetische drugs Pecht hierover. ‘’Geen goed nieuws dus want dat kost de gemeenschap veel geld.’’ Het totale aantal drugsdumpingen is landelijk fors gestegen.

Oplettende burgers

Bij 60 procent van de drugslab-vondsten werd een melding gemaakt door een oplettende voorbijganger. Afgelopen dinsdag werd nog drugsafval gevonden door een wandelaar die zijn hond aan het uitlaten was. Voor de politie is het dus van groot belang dat mensen een melding maken als ze iets verdachts zien of ruiken. De politie roept op om verdachte situaties in de omgeving te rapporteren door 112 te bellen. Als je een vermoeden hebt van een drugslab, dan kun je 0900-8844 bellen of anoniem een melding maken op de website Meld Misdaad Anoniem.