Meerdere voorstellingen in première tijdens het KlaversJansen Theaterfestival

BREDA - Wie denkt dat de culturele sector stil heeft gezeten de afgelopen maanden heeft het mis. Hoewel de afgelopen maanden speelmogelijkheden door de corona maatregelen schaars waren, is er door vele makers uit deze sector hard gewerkt aan nieuwe voorstellingen, waarvan enkele geïnspireerd door de coronatijd. Meerdere voorstellingen gaan volgende week in premiere tijdens het KlaversJansen Theaterfestival.

Nu de deuren van het theater weer verder openen, gaan op 23, 24 en 25 september tijdens het KlaversJansen Theaterfestival in Breda meerdere voorstellingen in première. Daar waar al lange tijd naar uit werd gekeken komt samen bij cultuurcluster KlaversJansen: Theater, kunst, muziek en publiek op één locatie. Het terrein rondom Podium Bloos aan de Speelhuislaan is de gastheer van dit festival. Maar liefst negen verschillende voorstellingen, zowel gratis als tegen een vergoeding. Reserveringen zijn noodzakelijk en kunnen gedaan worden via de website van Podium Bloos of Breda Buiten. Bij entree wordt gevraagd naar de QR-code in de Corona Check App.

Programma

Beeldhouwer Iris Bouwmeester tijdens de lockdown dagelijks potloodtekeningen die te maken hebben met de pandemie. Muzikant en componist Dyane Donck liet zich hierdoor inspireren en heeft de tekeningen hoorbaar gemaakt. Het resultaat is een muzikaal spel gecombineerd met beeldende kunst. De composities worden tijdens het festival live uitgevoerd door Gum Boy Orchestra met Jacqueline Hamelink (cello) en Robbert van Hulzen (percussie) en speciaal voor The Corona Drawings hebben zij als gastmusicus de Belgische mezzosopraan Els Mondelaers uitgenodigd.

Ook presenteren componist en pianist Telderman en grafische kunstenaars Thomas & Jurgen op de donderdag van het theaterfestival hun gezamenlijke kunstwerk ‘Hidden in Plain Sight’ voor het eerst. Het kunstwerk staat in het teken van hoop, verwachtingen en verlangen na de pandemie. Na een onzekere periode mag het publieke leven in de zomer van 2021 weer langzaam opbloeien en worden nieuwe persoonlijke contacten gelegd. ‘Hidden in Plain Sight’ kijkt terug op de afgelopen tijd, pakt deze emoties en legt dit moment vast in een compositie én een muurschildering. Rogier Telderman: “De presentatie van dit muzikale kunstwerk op deze locatie is voor mij erg speciaal. Ik groeide op in Breda en ik ben sinds 2016 samen met Graphic Matters actief betrokken bij de ontwikkeling van het gebied KlaversJansen”. Op 23 september om 21.30 uur wordt het kunstwerk gepresenteerd met een liveconcert van Telderman samen met een speciaal samengestelde band voor deze performance.

Naast muzikale voorstellingen vind je bij Podium Bloos ook nog theater, dans en kunst. Met de live-vertelling De ontmoeting met de verwarring, brengt artistiek leider Hanna van Mourik Broekman verschillende opvattingen samen in één arena, genaamd de stormkamer. Compagnie 21 gaat als inclusief gezelschap tijdens een dansvoorstelling met drie live muzikanten op naar wie zij zijn en mogen zijn.

Op www.bredabuiten.nl is de gehele programmering te vinden.