Slachtoffer (63) van aanrijding Claudius Prinsenlaan is aan verwondingen overleden

BREDA - De 63-jarige man die vanochtend is aangereden op de Claudius Prinsenlaan is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Een 24-jarige bestuurder uit Breda is aangehouden.

Op donderdagochtend om 7.55 uur kwamen er bij het operationeel centrum meerdere meldingen binnen van een aanrijding op de Claudius Prinsenlaan. Bij die aanrijding was iemand ernstig gewond geraakt. Politie en ambulances rukten met spoed uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Ter plaatse troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan. Personeel van Defensie verleende eerste hulp. Het slachtoffer, een 63-jarige man uit Rucphen, werd met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Daar is hij even later aan zijn verwondingen overleden.

Het slachtoffer was aangereden door een zwarte Peugeot. De auto staat nog op de plaats van het incident. De weg is afgesloten en er wordt onderzoek gedaan. Ter plaatse zijn enkele getuigen gehoord. De bestuurder, een 24-jarige man uit Breda, is aangehouden voor betrokkenheid bij deze aanrijding.

Familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.