Bredase politie waarschuwt voor hondendiefstal: ‘Steeds meer meldingen’

BREDA – De politie krijgt steeds meer meldingen binnen van diefstal van honden. Vermoedelijk worden de dieren gestolen om te verhandelen. Daarom waarschuwt de Bredase politie hondenbezitters en adviseren zij hen om bij een verdachte situatie een melding te maken.

Het zijn trieste gevallen voor hondeneigenaren waarbij hun hond wordt gestolen. ‘’Complexe zaken, en ondanks dat we aangiftes opnemen is er vaak weinig tot geen opsporingsindicatie in deze zaken,’’ laat de politie weten. En helaas neemt het aantal meldingen van hondendiefstallen in de regio toe. Het is om die reden dat de politie iedereen extra alert wilt maken. Rasechte, gezonde honden zijn het meest in trek, omdat pups van dit ras veel geld op kunnen leveren.

Broodfokkers

Voorkomen is beter dan genezen. ‘’Bij het kopen van een pup kun je beter even checken of de fokker goed aangeschreven staan. De zogenaamde ‘broodfokkers’ is niet de juiste plek: hierbij is de mogelijkheid dat het om gestolen pups of honden gaat.’’ In augustus werd nog een meldpunt gestart voor deze broodfokhandel.

Eigenaren van honden wordt verzocht hun honden zoveel mogelijk aangelijnd te houden. ‘’Zo heeft u altijd zicht op het dier en kunt u snel handelen als iemand uw hond probeert te pakken,’’ aldus de politie. ‘’Ook is het verstandig om je hond te laten chippen: indien de hond op een andere plek opduikt, is het makkelijker om de hond terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.’’

Melden

Mocht je een verdachte situatie tegen komen, dan roept de dierenpolitie op om contact op te nemen via 144. Als je dier gestolen is, dan kun je aangifte doen bij de politie via 0900-8844.