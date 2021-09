Meerdere vrachtwagens betrokken bij ongeval op de A16

BREDA - Meerdere vrachtwagens zijn vanmiddag betrokken geraakt bij een aanrijding ter hoogte van knooppunt Galder. Rijkswaterstaat meldt dat ook verkeer op de A58 hinder ondervindt. De A16 tussen de grens en knooppunt Galder is dicht.

Op de A16 ter hoogte van Knooppunt Galder in de richting van Rotterdam heeft een ongeluk plaatsgevonden. Hierbij zijn meerdere vrachtwagens betrokken.

Het ongeval zorgt voor een file op de A16 in beide richtingen. Van Galder richting Rotterdam gaat het momenteel om een file van ongeveer een half uur. De weg tussen de grens en het knoopunt is dicht om het ongeval af te handelen. De berger is onderweg en Rijkswaterstaat verwacht de weg om 18.00 uur vrij te geven.

Rijkswaterstaat meldt dat ook verkeer op de A58 hinder ondervindt van het ongeval.