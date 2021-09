Veiligheidsschermen zorgen voor gevaar bij NAC-stadion: Versteviging nodig

BREDA - De gemeente en NAC Breda gaan morgen, vrijdag 17 september, bij de wedstrijd NAC Breda – FC Emmen zeecontainers plaatsen om de veiligheidsschermen voor de supportersstromen te verstevigen. Deze maatregel is nodig omdat uit zeer recent onderzoek naar de constructie van de schermen blijkt dat ze, in uitgeklapte vorm, niet voldoen aan de veiligheidseisen.



Deze uitkomsten van het onderzoek worden nog nader getoetst door toezichthouders. In de tussentijd treft de gemeente als eigenaar van de schermen maatregelen om risico’s te beperken.

Eerder al reparaties

Dit jaar zijn er al verschillende reparaties aan de schermen verricht, Na een visuele inspectie door de gemeente is opdracht gegeven aan een extern bureau om een constructief onderzoek te doen. De uitkomst daarvan vorige week, is getoetst. Daaruit bleek dat de schermen niet veilig en stabiel genoeg zijn in uitgeklapte vorm en dat ze niet voldoen aan het Bouwbesluit. Dat zou mogelijk een risico kunnen opleveren voor de supporters die langs de schermen lopen.

Structurele oplossing

Gemeente en NAC zijn in overleg om zo snel mogelijk een structurele oplossing te vinden zodat de schermen weer veilig gebruikt kunnen worden. Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk naar bouwtechnische oplossingen of naar alternatieven voor de schermen. Voor de komende wedstrijd van NAC Breda-FC Emmen op vrijdag 17 september, zullen 11 zeecontainers de schermen stabiliseren. Indien nodig worden er nog vier containers bij de bussluis geplaatst.

De containers worden vrijdag geplaatst en worden zaterdag en maandag weer weggehaald. Maar de kans bestaat dat bij de volgende wedstrijd van NAC opnieuw moet worden gewerkt met zeecontainers.

Afsluiting

Op verzoek van de politie en voor de veiligheid wordt voor de plaatsing de Rat Verleghstraat afgesloten vanaf vrijdagmiddag 17 september 15.00 uur tot zaterdagochtend 18 september 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van verkeersregelaars. De ondernemers van Stada Stores en in het Rat Verleghstadion zijn hierover geïnformeerd.