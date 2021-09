Bredase Alan brengt gevoelige single uit: ‘Meer bewustzijn creëren, dat is ons doel’

BREDA – De Bredase producer Alan Mascott, alias Alan Aarts, kruipt uit zijn winterslaap. Na twee weken geleden zijn eerste single ‘17’ te hebben uitgebracht met de Tilburgse rapper en zanger Timm kwam 24 september hun tweede lied ‘Winterslaap’ uit.

‘’Mijn geluid? Dat is alles door elkaar heen. Ik produceer alles van hiphop tot rock.’’ Samen met Daphne Felipie en Tycho van Deursen vormt hij ook nog de indie rockband Damé. ‘’Dit aankomende album heeft wel weer een andere sound. Timm en ik delen dezelfde muzieksmaak: Tyler, the Creator, Kanye West, Frank Ocean. De liefde voor muziek uit begin 2000 hebben we samengevoegd in dit album 2003, met onze eigen draai er aan.’’

Het album is vernoemd naar het jaar waarop zanger Timm voor het eerst verliefd werd, seks had en de passie voor het maken van muziek ontwikkelde. Alle kriebels en gevoelens die toen loskwamen heeft hij mede dankzij de multi-instrumentalist Alan gevangen en gebundeld in audiovorm.

Winterslaap

‘’Begin vorig jaar doken Timm en ik samen de studio in. Hij liet me een droge vocaal horen, een klein concept wat hij tot nu toe had geschreven. ‘Winterslaap in de zomer, ik kom niet naar huis’. Mijn eerste reactie was: hier moeten we iets mee doen, dit is écht vet. Het zou mensen raken. Ons doel was dan ook om zijn verhaal om te zetten in geluid. En daar is dit uit ontstaan.’’

Het onderwerp, zelfmoord, ligt gevoelig bij de twee. In zijn jeugd is Timm zijn vriend verloren. ‘’Hij kon nergens terecht. Als vriend van iemand die zelfmoord heeft gepleegd voel je je dan echt moedeloos.’’ Ook Alan zelf heeft onlangs gezien wat het met mensen doet die iemand dierbaars hebben verloren door zelfmoord. ‘’Je voelt een soort schaamte, alsof je niet genoeg hebt gedaan. Dat willen we doorbreken door dit nummer.’’

Bewustzijn

Door dit nummer uit te brengen willen ze het onderwerp bespreekbaar maken en bewustzijn creëren. ‘’Maar ook mensen met deze gedachtes hulp bieden en laten weten dat er écht licht is aan het einde van de tunnel. In het eerste couplet rapt Timm alsof hij in het hoofd van zijn vriend kruipt. Winterslaap in de zomer staat symbool voor het afscheid.’’ Samen met het zelfmoordhulplijn 113 zijn ze een samenwerking aangegaan.

De single ‘Winterslaap’ kwam vandaag, 24 september, uit en is beschikbaar op alle streamingsplatformen. Luister hier naar het liedje op spotify.

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113