Succesvolle aftrap nieuwe stichting Fietsmaatjes Breda

BAVEL/BREDA - Wethouder Miriam Haagh trapte afgelopen zaterdag letterlijk en figuurlijk het nieuwe Bredase initiatief Fietsmaatjes Breda af. Dit gebeurde in bijzijn van de nodige vrijwilligers en gasten die sinds kort met de duofiets samen op pad gaan. Ook geïnteresseerden die een proefrondje wilde maken, waren op deze zonnige dag aanwezig bij molen De Hoop in Bavel.

Fietsmaatjes Breda zorgt er met duofietsen voor dat iedereen van jong tot oud, die dat door een beperking niet zelfstandig kan, toch kan blijven fietsen. Stichting Fietsmaatjes Breda is in februari officieel opgericht door een groep vrijwilligers. Inmiddels beschikt de stichting dankzij vele sponsoren over één eigen duofiets, wordt een tweede binnenkort in gebruik genomen en kan er ook gebruik gemaakt worden van een duofiets van Surplus, locatie Molenstaete.

Er zijn zo’n 30 vrijwilligers en 30 gasten, die al verschillende ritjes hebben kunnen maken en zeer enthousiast zijn. Zo is er iemand die niet goed kan zien en nu samen met haar zoon of dochter weer geniet van een fietsrondje. Ook een fietsvrijwilliger die Breda goed kent, was verrast door de nieuwe plekken die zijn gast hem wist te laten zien. Tijdens de start werden ook door diverse geïnteresseerden proefrondjes gemaakt en ook hier waren de reacties zeer positief. “Heerlijk dat ik nu weer kan fietsen!” zei een mevrouw die zich direct als gast heeft laten inschrijven.

De stichting wil graag verder uitbreiden naar meer locaties in Breda, zodat meer Bredanaars kunnen blijven fietsen, nieuwe mensen en nieuwe plekken ontdekken en vooral samen kunnen genieten. Mensen die interesse hebben om vrijwilliger, gast of sponsor te worden, kunnen zich melden via de website www.fietsmaatjesbreda.nl of via info@fietsmaatjesbreda.nl.