Relay opent eerste Nederlandse vestiging op station Breda

BREDA - Het station krijgt er een nieuwe winkel bij: Volgende maand opent de lees- en cadeauwinkel Relay zijn deuren in het pand naast Björn Burgers. Het wordt de eerste winkel in Nederland, meldt Retailtrends.

Relay is een winkelconcept met een duidelijke focus op News & Convenience. De Relay-winkels bevinden zich wereldwijd in transportzones: luchthavens, trein- en metrostations. De meeste klanten zijn pendelaars of lange-afstandsreizigers, stelt Ubiway Retail op hun website. Anders dan het vergelijkbare Bruna richt Relay zich naast lezen sterk op cadeaus. Je kunt er terecht voor thee van Kusmi, kaarsen van Gusta en merken als Lego, Nijntje en Blond Amsterdam zullen er ook verkocht worden, meldt Relay.

Primeur

Met ruim duizend winkels wereldwijd op stations en luchthavens wordt in Breda de primeur van Nederland geopend. Een handige toevoeging voor het centrale station, want de Bruna is daar inmiddels verdwenen.

In buurland België zijn de winkels al geliefd. De keten zit daar al tien jaar gevestigd en over het hele land zijn vijftig winkels verspreid. Na de primeur in Breda zal de winkelketen nog zes andere winkels op Nederlandse stations openen. De winkel opent waarschijnlijk in de derde week van oktober open, zegt eigenaar Twan Vissers tegen RetailTrends.